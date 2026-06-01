Amazon kondigt drie nieuwe logistieke locaties in Frankrijk aan

Parijs - Amazon plant een investering van meer dan 15 miljard euro in Frankrijk verspreid over drie jaar. Het bedrijf kondigt maandag drie nieuwe logistieke locaties aan. Deze aankondiging leidt tot de creatie van duizend vaste banen, bovenop de ruim 7.000 die begin mei al zijn toegezegd.

“Amazon versterkt zijn aanwezigheid (...) (in Frankrijk) met drie nieuwe logistieke locaties in Pays de la Loire, Ile-de-France en Nouvelle-Aquitaine”, zo kondigt de e-commercegigant aan in een persbericht. Dit gebeurt ter gelegenheid van de jaarlijkse Choose France-top, georganiseerd door het Elysée om buitenlandse investeringen aan te trekken.

In een reactie aan AFP verduidelijkt Amazon dat het gaat om een distributiecentrum en twee bezorgdepots.

“Deze nieuwe investeringen weerspiegelen ons vertrouwen in het economische potentieel van de regio’s”, aldus Jean-Baptiste Thomas, algemeen directeur van Amazon in Frankrijk, in het persbericht.

Samen met het distributiecentrum dat eind 2027 in Ensisheim in de Elzas gepland staat, vertegenwoordigen 'deze vier locaties een investering van meer dan 400 miljoen euro' en 'meer dan 3.000 vaste banen', verzekert het bedrijf in zijn persbericht. De plannen zijn onderdeel van het begin mei aangekondigde investeringsplan van Amazon. Dit is de grootste investering in Frankrijk tot nu toe, met meer dan 15 miljard euro tot 2028. Het totaal aantal nieuwe banen komt hiermee op 'meer dan 8.000'.

De creatie van deze banen 'start vanaf 2026, met de aanstaande opening van drie distributiecentra' in Illiers-Combray (Eure-et-Loir), Beauvais (Oise) en Colombier-Saugnieu (Rhône), benadrukte de logistieke dienstverlener begin mei.

Ook de ontwikkeling van 'cloud'- en kunstmatige intelligentie-capaciteiten en de consolidatie van het bestaande netwerk staan op de planning. “Tussen 2019 en 2025 hebben we twee magazijnen geopend, terwijl we er in 2026 drie openen, en volgend jaar nog eens twee”, vatte Jean-Baptiste Thomas, algemeen directeur van Amazon in Frankrijk, maandag samen in een interview met Ouest-France.

De Amerikaanse gigant, opgericht in 1994, vestigde zich in 2000 in Frankrijk. Dit was het derde land buiten de Verenigde Staten waar het bedrijf actief werd, na Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Het bedrijf, dat sinds enkele jaren concurrentie ondervindt van Aziatische platforms, claimt 'meer dan 30 miljard euro te hebben geïnvesteerd in de Franse economie' sinds 2010. Daarnaast heeft het 'meer dan 25.000 werknemers in vaste dienst, verspreid over meer dan 35 locaties'.