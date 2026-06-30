Amazon kondigt extra investering van dertien miljard dollar in India aan

New Delhi - Amazon kondigt donderdag een extra investering van dertien miljard dollar (11,4 miljard euro) aan tot 2030. Het doel is de aanwezigheid in kunstmatige intelligentie in India te versterken. Deze aankondiging volgt zes maanden na een eerdere toezegging van 35 miljard dollar.

De aankondiging volgt op een ontmoeting tussen Andy Jassy, directeur van de e-commercegigant, en de Indiase premier Narendra Modi.

De dertien miljard dollar is bestemd voor AI en cloudinfrastructuur in Mumbai en Hyderabad, aldus de Amerikaanse gigant in een verklaring. Amazon verduidelijkt: “De totale investeringen van Amazon in India tussen 2010 en 2030 bedragen meer dan 88 miljard dollar.”

Jassy is “enthousiast” over de toekomstperspectieven. “We staan nog maar aan het begin van wat we kunnen opbouwen,” verklaart hij in een bericht op X.

“Tegen 2030 verwachten we 3,8 miljoen banen te ondersteunen, 80 miljard dollar aan e-commerce-export mogelijk te maken en de voordelen van AI te bieden aan vijftien miljoen kleine bedrijven en vier miljoen leerlingen in het openbaar onderwijs,” voegt hij toe.

De Indiase premier verwelkomt de investering en voegt toe dat deze kansen biedt voor de jeugd van het land. “Dit toont de groeiende wereldwijde interesse om in India te investeren!” bevestigt hij op X.

Afgelopen december kondigde Amazon al een investering van 35 miljard dollar in India aan. Het doel is de export te verhogen, banen te creëren en te innoveren in kunstmatige intelligentie (AI) in het Zuid-Aziatische land. Techgiganten als Google en nationale groepen zoals Reliance Industries investeren miljarden dollars in datacenters.