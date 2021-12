Amazon krijgt boete van 1,13 miljard van Italiaanse concurrentiewaakhond

Amazon krijgt flink op zijn kop van de Italiaanse overheid. De webreus is door de Italiaanse concurrentiewaakhond schuldig bevonden aan misbruik van marktdominantie en krijgt daarvoor een boete van 1,13 miljard euro. Dat blijkt uit een statement van de Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Amazon zou volgens de waakhond een voorrangspositie geven aan verkopers op het Amazon.it die gebruik maken van de logistieke service Fulfillment By Amazon (FBA). De verkopers zouden exclusieve voordelen krijgen hun zichtbaarheid vergroten. Een voorbeeld is het verkrijgen van een Prime-label, waardoor hun producten beter verkopen aan de 7 miljoen Amazon-klanten die lid zijn van het Prime-loyaliteitsprogramma.

Dit alles werkt in het nadeel van concurrerende exploitanten op de markt voor logistieke- en bemiddelingsservices, die verkopers geen vergelijkbare voordelen kunnen bieden. Dat is oneerlijke concurrentie volgens de regels van de AGCM, dat Amazon nu op de bon slingert. Naast een boete krijgt Amazon volgens de AGCM ook te maken met ‘corrigerende maatregelen’.

Amazon is het ‘sterk oneens’ met de beslissing, zo schrijft het in een statement in handen van persbureau Reuters. ‘FBA is een volledig optionele service (…) als verkopers kiezen voor FBA, doen ze dat omdat het efficiënt is, handig, en een competitieve prijs heeft’. Het bedrijf gaat tegen de boete in hoger beroep.