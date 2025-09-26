Amazon krijgt boete van 2,5 miljard dollar voor misleiding Prime-abonnement
Amazon betaalt in de Verenigde Staten 2,5 miljard dollar voor de beëindiging van een rechtszaak over zijn abonnementsdienst Prime. De Amerikaanse autoriteit FTC beschuldigt de online retailer van manipulatie van klanten via het website-ontwerp, om hen aan te zetten tot het afsluiten en niet opzeggen van Prime-abonnementen. De rechtszaak is deze week begonnen. Bij een schuldigverklaring door de jury riskeerde Amazon potentieel nog hogere betalingen.
Van dat bedrag gaat 1,5 miljard dollar (ongeveer 1,28 miljard euro) naar naar schatting 35 miljoen gedupeerde Prime-klanten, aldus de FTC. Daar komt een boete van een miljard dollar bij. Amazon is bovendien verplicht om de voorwaarden voor het afsluiten en opzeggen van Prime-abonnementen duidelijk te vermelden.
Amazon: Geen schuldbekentenis
In een verklaring van Amazon staat dat het concern en zijn managers altijd de wet hebben gevolgd. Met de schikking kan de focus weer op de bedrijfsvoering. Het bedrijf benadrukt tegelijkertijd dat de schikking geen schuldbekentenis inhoudt. Ook zijn er grotendeels geen wijzigingen nodig in de huidige procedures rondom Prime-abonnementen. Amazon was naar eigen zeggen vol vertrouwen over een overwinning in de rechtbank, maar wilde een proces en mogelijk jarenlange beroepsprocedures vermijden.
In de Verenigde Staten kost een Prime-lidmaatschap momenteel 139 dollar per jaar of 14,99 dollar per maand. Voor Amazon is dit een belangrijk instrument voor klantenbinding. Prime-abonnees kopen vaker vanwege de voor hen gratis verzending en hebben ook toegang tot andere diensten zoals muziek- en videostreaming.
