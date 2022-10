Amazon lanceert in België: wil lokale klanten en bedrijven connecten

De webwinkel Amazon.com.be opent vandaag virtueel haar deuren, dat meldt het bedrijf via een persbericht. Met het live gaan van de website kunnen Belgen nu ook lid worden van Amazon Prime.

Met ‘Brands of Belgium’ wil Amazon lokale klanten met lokale bedrijven in contact brengen. Consumenten kunnen in een virtuele vitrine nieuwe, opkomende en gevestigde lokale merken ontdekken, zo staat in het persbericht. Belgen hebben de keuze uit duizenden lokale producten in categorieën zoals eten & drinken, mode, beauty, verzorging en nog veel meer. Op de website is een handgeschreven ontwerp van de Belgische kunstenaar Tom Schamp te zien.

Amazon wil het gebruik van plastic in zijn verpakkingen verminderen en is overgestapt naar recyclebare papieren zakken en kartonnen enveloppen, zo is te lezen. Ook de beschermende luchtkussens in de verpakking zijn vervangen door een recyclebare papieren vulling.

Consumenten kunnen bij de webwinkel terecht voor meer dan 180 miljoen producten in dertig categorieën. De webwinkel is van klantenservice voorzien en klanten kunnen hun voorkeurstaal bepalen- Frans, Nederlands of Engels.