Amazon opent ‘discountwinkel’ om Temu en Shein af te schudden

Chinese e-commerce giganten zoals Temu en Shein groeien gigantisch snel, waardoor concurreren voor sommige bedrijven steeds onmogelijker lijkt. Amerikaans bedrijf Amazon legt de strijdbijl nog niet neer en wil een zogenaamde ‘discountwinkel’ op zijn website openen, zo weet CNBC.

De nieuwe sectie biedt laaggeprijsde mode- en lifestyleartikelen aan. Veel prijzen zouden onder de twintig dollar liggen. Binnen deze ‘discountwinkel’ krijgen Chinese verkopers de mogelijkheid rechtstreeks naar Amerikaanse consumenten te kunnen verzenden.

Amazon wil de producten rechtstreeks vanuit China naar de Verenigde Staten verzenden. Het winkelend publiek moet dan de producten binnen negen tot elf dagen in huis hebben. Amazon verzendt al producten vanuit China, maar de producten worden nu eerst nog naar magazijnen gestuurd voordat het naar de consument wordt gebracht.

Deze stap is volgens CNBC ‘Amazon’s meest agressieve poging’ om de groeiende concurrentie van Temu en Shein tegen te gaan. De Chinese e-commerce giganten wonnen de afgelopen jaren groot terrein in de VS. Amerikanen zouden vooral vallen voor de lage prijzen van kleding, elektronica en huishoudelijke artikelen.

Wanneer Amazon’s ‘discountwinkel’ in de VS lanceert, is nog niet bekend. Amazon zou deze herfst wel al beginnen met het accepteren van producten.