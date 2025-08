Amazon overtreft omzetverwachtingen, maar aandeel daalt

De grootste online retailer ter wereld stelde beleggers teleur met de groei van zijn clouddivisie AWS en een voorzichtige winstverwachting. Het aandeel daalde met zesenhalf procent in de handel nabeurs.

Amazon presenteerde voor het afgelopen kwartaal cijfers die boven de prognoses van de analisten lagen. De omzet van de online retailer steeg met dertien procent tot 167,7 miljard Amerikaanse dollar (146,7 miljard euro), terwijl de experts gemiddeld 162 miljard dollar hadden verwacht. De winst steeg met meer dan een derde tot 18,2 miljard dollar.

AWS groeit trager dan concurrenten

Een mogelijke reden voor de koersdaling was Amazons prognose voor het huidige kwartaal. De onderneming voorspelde een bandbreedte voor het operationele resultaat die aan de onderkant aanzienlijk lager ligt dan de verwachtingen van de analisten. Zij rekenden gemiddeld op 19,4 miljard dollar. Amazon verwacht vijftien komma vijf tot twintig komma vijf miljard dollar.

De groei van clouddivisie AWS lag in het afgelopen kwartaal met zeventien komma vijf procent net op het gemiddelde van de marktverwachtingen. AWS zet in op de AI-hausse en concurreert met de clouddiensten van Microsoft en Google. Deze hadden recentelijk aanzienlijk hogere groeicijfers. De omzet van Microsofts cloudplatform Azure groeide in het afgelopen kwartaal met negenendertig procent en Googles cloudactiviteiten met bijna tweeëndertig procent.

AI-wedloop

AWS is al jaren de nummer één in clouddiensten zoals rekenkracht en online opslag. Alle drie rivalen investeren echter momenteel veel geld in de uitbreiding van hun datacenters, met name voor AI-toepassingen. In het afgelopen kwartaal alleen al bedroegen de kapitaalinvesteringen van Amazon meer dan 31 miljard dollar. Financieel directeur Brian Olsavsky liet doorschemeren dat dit in de tweede helft van het jaar in hetzelfde tempo zal doorgaan. Beleggers vragen zich af of de hoge investeringen voor Amazon voldoende zullen renderen.

Amazon-directeur Andy Jassy zei in een telefonische vergadering met analisten dat de sector nog maar aan het begin staat van kunstmatige intelligentie. Amazon wil meer klanten aantrekken met lagere kosten voor het gebruik van hun AI-software. Amazon kan de capaciteit nog steeds niet snel genoeg uitbreiden om aan de vraag te voldoen.

Open vragen over importheffingen

Op vragen van analisten over de gevolgen van de door de voormalige Amerikaanse president Donald Trump ingevoerde importheffingen, zei Jassy dat het nog onzeker is wie uiteindelijk de hogere kosten zal dragen. In de eerste helft van het jaar heeft Amazon nog geen daling van de vraag gemerkt. Veel artikelen die in de Verenigde Staten via het platform van de onderneming worden verkocht, komen uit het buitenland en vallen onder de importheffingen.