‘Amazon Prime wordt duurder in Europa’

De Prime-abonnementen van webreus Amazon worden de komende tijd aanzienlijk prijziger voor Europese klanten. De kosten kunnen op jaarbasis met maximaal 43 procent oplopen, zo melden internationale media op basis van een persstatement van Amazon.

In België en Frankrijk stijgt de prijs van een jaarabonnement per half september bijvoorbeeld van 49 euro naar 69,90 euro, zo schrijft De Tijd. Dat is een toename van 42,6 procent. Het maandabonnement gaat van 5,99 euro naar 6,99 euro, een verschil van 14,3 procent. Wat de prijsstijging in Nederland zal zijn wordt uit de berichtgeving niet duidelijk.

Volgens Amazon zijn de prijsstijgingen een gevolg van toenemende kosten voor Prime. Door de stijging van brandstofprijzen, energieprijzen, prijzen voor verpakkingsmateriaal en verzendkosten bijvoorbeeld, maken de bezorgdienst van Amazon Prime aanzienlijk duurder voor Amazon. Naast bezorging biedt Amazon Prime ook een streamingplatform, opslagruimte en een e-bookabonnement.

In februari werd door Amazon al een prijsverhoging van het Prime-abonnement doorgevoerd in de Verenigde Staten. Deze werd toen uitgelegd als zijnde het gevolg van een winstdaling.