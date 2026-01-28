E-commercegigant Amazon schrapt wereldwijd 16.000 banen. Het bedrijf geeft geen details over de getroffen functies, terwijl de focus ligt op kunstmatige intelligentie.

“De ontslagen die we vandaag doorvoeren, hebben gevolgen voor ongeveer zestienduizend functies binnen Amazon. We werken eraan om iedereen te ondersteunen wiens baan wordt geraakt”, aldus de techgigant in een bericht aan medewerkers op woensdag, ingezien door AFP. Het bedrijf voegt eraan toe dat waar mogelijk nieuwe functies worden aangeboden aan sommige medewerkers.

In juni toonde Amazon-topman Andy Jassy al de intentie om de kosten te verlagen, midden in de investeringsrace in kunstmatige intelligentie. Andy Jassy kondigde aan dat de ontwikkeling van AI ‘in de komende jaren (...) ons kantoorpersoneel zal verminderen’. Dit resulteerde eind oktober in een eerste ontslagronde van 14.000 banen.

Beth Galetti, vicepresident personeelszaken en technologie, liet doorschemeren dat deze ontslagen slechts een tussenstap waren, voorafgaand aan het ‘blijven werven in belangrijke strategische gebieden en het identificeren van andere mogelijkheden om (functies) te schrappen’ in 2026.

“Zoals ik in oktober aangaf, hebben we gewerkt aan de versterking van onze organisatie door het verminderen van managementlagen, het vergroten van de verantwoordelijkheid en het elimineren van bureaucratie”, zei ze woensdag in haar bericht aan de medewerkers.

“Hoewel veel teams hun organisatorische veranderingen in oktober hebben afgerond, hebben anderen dat werk nu pas voltooid”, voegde ze eraan toe. “Terwijl we deze veranderingen doorvoeren, blijven we ook werven en investeren in strategische gebieden en functies die essentieel zijn voor onze toekomst”, preciseert ze.

Het mandaat van Andy Jassy, dat in 2021 begon, werd al gekenmerkt door een vergelijkbare ingreep, met 27.000 geschrapte banen in de winter van 2022-2023.