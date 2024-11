Amazon speelt met ‘Amazon Haul’ in op koopjesjagers

In de strijd om koopjesjagers lanceert Amazon nu ‘Amazon Haul’. Bij ‘Amazon Haul’ kunnen kopers items vinden die allemaal twintig dollar of minder kosten. Het nieuwe onderdeel van de app en website van Amazon wordt op dit moment uitgerold in de Verenigde Staten.

Bij ‘Amazon Haul’ kunnen consumenten elektronica, interieurartikelen, mode en lifestyle producten vinden. Over het algemeen kunnen deze items binnen twee weken worden thuisbezorgd, zo is te lezen in het persbericht. Amazon benadrukt daarnaast dat de producten ‘veilig, authentiek en volgens de relevante wetgeving’ zijn. Dit lijkt een indirecte verwijzing naar concurrenten Shein en Temu, die op die vlakken regelmatig kritiek ontvangen.

“Het vinden van geweldige producten tegen zeer lage prijzen is belangrijk voor klanten, en we blijven zoeken naar manieren waarop we kunnen samenwerken met onze verkooppartners zodat zij producten tegen ultralage prijzen kunnen aanbieden”, aldus Dharmesh Mehta, vice president Worldwide Selling Partner Services bij Amazon, in het bericht. “Amazon Haul wil het winkelen voor mode, huis, lifestyle, elektronica en andere producten nog leuker, makkelijker en betaalbaarder maken, allemaal ondersteund door Amazon's A-to-z productgarantie zodat klanten met vertrouwen kunnen winkelen dat de producten die ze kopen veilig, authentiek en in de verwachte staat zijn. Het is nog vroeg voor deze ervaring en we zullen blijven luisteren naar klanten terwijl we het verfijnen en uitbreiden in de komende weken en maanden.”

Het is nog niet bekend of de service ook uitgerold gaat worden in andere werelddelen.