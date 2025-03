Amazon verwijdert recordaantal namaakproducten in 2024

Amazon heeft vorig jaar meer dan 15 miljoen namaakproducten uit de handel gehaald. Dat was meer dan het dubbele van het aantal in 2023. Kebharu Smith, hoofd van de anti-namaakafdeling van Amazon, legt de toename onder meer uit door betere detectie in distributiecentra en acties in de landen waar de artikelen worden geproduceerd.

99 procent van de productvermeldingen die als verdacht werden geclassificeerd, werd door Amazon tegengehouden voordat een merkfabrikant ze melden. Volgens het jaarverslag van de grootste online retailer ter wereld is het aantal meldingen sinds 2020 met 35 procent afgenomen. Het aantal automatisch geblokkeerde productaanbiedingen steeg in deze periode met 250 procent.

Amazon maakt ook steeds meer gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in de strijd tegen namaak. Volgens het bedrijf worden er dagelijks miljarden datapunten verzameld en vergeleken op het platform. Denk hierbij aan IP-adressen, logo's, zoektermen en wijzigingen in productbeschrijvingen.

De vervalsers maken gebruik van slimme methoden. Een van deze methoden is het apart verzenden van vervalste artikelen en merklogo’s, die pas later worden samengevoegd. Een voorbeeld hiervan is het transport van autoonderdelen vanuit China naar de VS. Deze onderdelen werden in negen vrachtwagenladingen naar New Jersey gebracht.