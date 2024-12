Amer Sports Inc. doet poging tot schuldvermindering met uitgifte nieuwe aandelen

De Finse sportgigant Amer Sports Inc. wil door de uitgifte van nieuwe aandelen extra middelen aantrekken voor het verminderen van schulden.

Maandagavond kondigde het moederbedrijf van merken zoals Arc’teryx, Salomon, Wilson en Peak Performance aan dat het van plan is 34 miljoen nieuwe aandelen te plaatsen. De inschrijvers krijgen bovendien de optie om binnen 30 dagen in totaal 5,1 miljoen extra aandelen te verwerven.

In een melding aan de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) verklaarde het concern dat het een opbrengst verwacht van ongeveer 870,7 miljoen US dollar (827,6 miljoen euro). Deze berekening is gebaseerd op de slotkoers van afgelopen vrijdag, die op 26,33 US dollar stond. Mocht de optie volledig worden benut, dan zouden de opbrengsten oplopen tot ongeveer 1,0 miljard US dollar.

De ondernemingsgroep, die sinds begin februari genoteerd staat aan de New York Stock Exchange, is momenteel voornemens om met de verwachte opbrengsten een deel van haar bestaande langlopende schulden af te lossen. Mochten de plannen of de randvoorwaarden veranderen, dan kan het management echter ook besluiten tot een andere aanwending, zo staat in een persbericht.