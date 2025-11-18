Amer Sports (moederbedrijf Arc'teryx) overtreft ook in derde kwartaal de verwachtingen

Het Finse sportartikelenconcern Amer Sports Inc. overtreft ook in het derde kwartaal van het boekjaar 2025 de marktverwachtingen. Gezien de verrassend sterke ontwikkeling, verhoogt het moederbedrijf van merken als Arc’teryx, Salomon, Wilson en Peak Performance dinsdag opnieuw de jaarprognoses.

In de drie maanden tot 30 september bereikt de groepsomzet 1,76 miljard Amerikaanse dollar (1,52 miljard euro). Dit is een stijging van dertig procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, waarmee de verwachtingen van analisten ruimschoots worden overtroffen. Na correctie voor wisselkoerseffecten bedraagt de omzetgroei 28 procent.

Azië blijft de groeimotor

De aanzienlijke groei is mede te danken aan de sterke resultaten van de merken Salomon en Arc’teryx en de bovengemiddeld hoge groei in Azië. In Groot-China stijgt de omzet met 47 procent naar 461,5 miljoen Amerikaanse dollar. In de overige markten in de Aziatisch-Pacifische regio is er zelfs een groei van 54 procent naar 192,1 miljoen Amerikaanse dollar.

In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, groeit de omzet met 23 procent naar 528,5 miljoen Amerikaanse dollar. In Amerika is er een groei van achttien procent naar 574,2 miljoen Amerikaanse dollar.

Het concern verdubbelt de nettowinst

Ook wat betreft het resultaat boekt Amer Sports aanzienlijke vooruitgang. De operationele winst stijgt met 22 procent naar 215,9 miljoen Amerikaanse dollar. Gecorrigeerd voor bijzondere posten bedraagt de groei 41 procent, wat neerkomt op 275 miljoen Amerikaanse dollar.

De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders is zelfs meer dan verdubbeld ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Deze springt van 55,8 miljoen naar 143,1 miljoen Amerikaanse dollar (123,5 miljoen euro).

Management verhoogt jaarprognoses

In de eerste negen maanden van het lopende jaar komt de groepsomzet uit op bijna 4,47 miljard Amerikaanse dollar. Dit is een stijging van 26 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders groeit van 57,2 miljoen naar 295,9 miljoen Amerikaanse dollar.

De verrassend sterke groei van de afgelopen maanden is voor het management aanleiding om de jaarprognoses opnieuw te verhogen. Er wordt nu een omzetgroei van 23 tot 24 procent verwacht.