Amer Sports overtreft verwachtingen in 2024 en voorspelt verdere groei

In het afgelopen jaar bereikt de concernomzet een hoogte van 5,18 miljard US dollar (omgerekend 4,94 miljard euro). Dat betekent een stijging van 18 procent ten opzichte van 2023. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen groeit de omzet met 19 procent.

Omzet in China stijgt met bijna 54 procent

De verrassend sterke groei is te danken aan de sterke prestaties van het merk Arc’teryx en de bovengemiddeld goede ontwikkeling in Azië. In Groot-China stijgt de omzet met 53,7 procent naar 1,30 miljard US dollar, terwijl de omzet in de overige markten van de Aziatisch-Pacifische regio met 45,5 procent toeneemt naar 512,8 miljoen US dollar.

In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, neemt de omzet toe met 3,8 procent naar 1,51 miljard US dollar. In Amerika groeit deze met 6,5 procent naar 1,86 miljard US dollar.

Concern keert terug naar winstgevendheid

Naast de krachtige omzetgroei draagt een hogere brutomarge bij aan een stijging van de operationele winst met 56 procent naar 470,8 miljoen US dollar. Gecorrigeerd voor bijzondere posten groeit deze met 33 procent naar 577 miljoen US dollar. Onder de streep blijft een nettowinst van 72,6 miljoen US dollar (omgerekend 69,2 miljoen euro) over, toerekenbaar aan de aandeelhouders. In het voorgaande jaar leed het concern nog een verlies van 208,6 miljoen US dollar.

De sterke jaarresultaten zijn mede te danken aan het succesvolle laatste kwartaal, waarin de concernomzet met 23 procent stijgt (valutagecorrigeerd plus 24 procent) naar 1,64 miljard US dollar. De operationele winst komt uit op 193,6 miljoen US dollar, ruim drie keer zo hoog als in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Voor 2025 voorspelt het management verdere groei. De omzet zal naar verwachting met 13 tot 15 procent stijgen. De voor bijzondere posten gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel, die in het afgelopen jaar 0,47 US dollar bedroeg, moet toenemen naar 0,64 tot 0,69 US dollar.