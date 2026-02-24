Amer Sports verhoogt jaaromzet met 27 procent en voorspelt verdere groei

Het Finse sportartikelenconcern Amer Sports Inc. heeft in het boekjaar 2025 een sterke groei doorgemaakt. Het moederbedrijf van merken als Arc’teryx, Salomon, Wilson en Peak Performance presenteerde dinsdag ook voor het vierde kwartaal resultaten die boven de marktverwachtingen lagen.

In het afgelopen jaar bereikte de groepsomzet een hoogte van 6,57 miljard Amerikaanse dollar (5,57 miljard euro). Dit is een stijging van 27 procent ten opzichte van 2024. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen was er een omzetgroei van 26 procent. De aanzienlijke groei is volgens het concern mede te danken aan de sterke resultaten van zijn ‘vlaggenschipmerk’ Arc’teryx en de forse groei bij het merk Salomon.

Azië blijft groeimotor

De totale omzet in Azië ontwikkelde zich in het afgelopen jaar bovengemiddeld dynamisch. In Groot-China steeg de omzet met 43,4 procent naar 1,86 miljard Amerikaanse dollar, en in de overige markten in de Aziatisch-Pacifische regio was er zelfs een stijging van 50,7 procent naar 772,9 miljoen Amerikaanse dollar.

In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, groeide de omzet met 19,3 procent naar 1,81 miljard Amerikaanse dollar, en in Noord- en Zuid-Amerika met 14,3 procent naar 2,13 miljard Amerikaanse dollar.

Wat het resultaat betreft, boekte Amer Sports aanzienlijke vooruitgang dankzij de sterke omzetgroei en een stijging van de brutomarge met 220 basispunten naar 57,6 procent. De operationele winst steeg met 49 procent naar 701,8 miljoen Amerikaanse dollar. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders steeg van 72,6 miljoen naar 427,4 miljoen Amerikaanse dollar (362,8 miljoen euro).

Ook in het laatste kwartaal overtroffen de cijfers de verwachtingen van analisten. De omzet groeide met 28 procent (valutagecorrigeerd plus 26 procent) naar 2,10 miljard Amerikaanse dollar. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders, die in dezelfde periode vorig jaar slechts 15,4 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg, bereikte een hoogte van 131,5 miljoen Amerikaanse dollar.

Ook voor 2026 verwacht het management een sterke groei

Voor het lopende boekjaar 2026 verwacht het management verdere groei. De groepsomzet zal naar verwachting met zestien tot achttien procent stijgen. Voor de voor bijzondere posten gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel, die in 2025 0,97 Amerikaanse dollar bedroeg, wordt een prognose van 1,10 tot 1,15 Amerikaanse dollar afgegeven.

“Gezien de aanhoudende dynamiek van ons merk met de hoogste marge, Arc'teryx, de versnelde groei van Salomon-schoenen en de solide basis van onze equipmentmerken, zijn we vol vertrouwen dat we ook in 2026 weer sterke financiële resultaten zullen behalen”, verklaarde CEO James Zheng in een verklaring.

Voormalige CEO van Helly Hansen wordt nieuwe CEO van het merk Wilson

De CEO van het concern verwelkomde ook een nieuwkomer: op 1 maart zal Carrie Ask de functie van President en CEO bij het merk Wilson op zich nemen. De ervaren branche-expert bekleedde in haar carrière al diverse leidinggevende functies bij merken als Nike en Levi Strauss. Tot afgelopen zomer was zij CEO van outdoor-merk Helly Hansen.