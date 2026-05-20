Amer Sports verhoogt jaarprognose na sterke groei in eerste kwartaal

De Finse sportuitrusting- en kledinggroep Amer Sports rapporteert een omzetstijging van 32 procent in het eerste kwartaal van 2026. De omzet komt uit op 1,95 miljard dollar (1,6 miljard euro), vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de omzetgroei 26 procent.

De prestaties zijn te danken aan het segment technische kleding en de outdoormerken. Het management verhoogt daarom de financiële verwachtingen voor het volledige jaar.

De brutomarge van de groep stijgt met 210 basispunten naar 59,9 procent, terwijl de aangepaste brutomarge 60 procent bereikt. De operationele winst groeit met 50 procent naar 321 miljoen dollar, wat resulteert in een operationele marge van 16,5 procent. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders stijgt met 22 procent naar 165 miljoen dollar.

Segmentprestaties gedreven door technische kleding en outdoorgroei

De divisie technische kleding, waaronder het merk Arc'teryx, ziet de omzet stijgen met 33 procent naar 885 miljoen dollar, oftewel 28 procent op basis van constante wisselkoersen. Het segment behaalt een omnichannel vergelijkbare groei (omni-comp) van 19 procent. De aangepaste operationele marge voor technische kleding stijgt met 250 basispunten naar 26,4 procent.

De omzet in het segment outdoor performance groeit met 42 procent naar 714 miljoen dollar, een stijging van 33 procent op basis van constante wisselkoersen. Deze groei is voornamelijk te danken aan Salomon softgoods. De aangepaste operationele marge voor deze divisie stijgt met 480 basispunten naar 20,4 procent.

De divisie bal- en racketsporten, geleid door Wilson Tennis 360, noteert een omzetstijging van 13 procent naar 347 miljoen dollar, oftewel 10 procent op basis van constante wisselkoersen. De aangepaste operationele marge voor dit segment daalt echter met 370 basispunten naar 3,6 procent.

James Zheng, directeur van Amer Sports, stelt dat het momentum in het eerste kwartaal van 2026 aanhoudt in alle segmenten, regio's en kanalen. Zheng benadrukt dat de unieke portfolio van technische sport- en outdoormerken wereldwijd succesvol marktaandeel wint.

Verhoogde financiële vooruitzichten voor heel 2026

Na de resultaten van het eerste kwartaal bevestigt Andrew Page, financieel directeur van Amer Sports, dat de groep de prognoses voor omzet, marge en winst per aandeel voor het volledige jaar verhoogt. Page wijst op uitzonderlijke trends bij de drie grootste groeimotoren: Arc'teryx, Salomon softgoods en Wilson Tennis 360.

Voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2026 verwacht Amer Sports nu een gerapporteerde omzetgroei tussen 20 en 22 procent. Deze prognose omvat een verwacht voordeel van 200 tot 250 basispunten door gunstige wisselkoerseffecten. De aangepaste brutomarge komt naar verwachting uit tussen 59 en 59,5 procent, met een operationele marge tussen 13,4 en 13,7 procent.

Voor het tweede kwartaal eindigend op 30 juni 2026 verwacht de groep een gerapporteerde omzetgroei van 22 tot 24 procent. De aangepaste brutomarge voor het tweede kwartaal komt naar verwachting uit op ongeveer 59,5 procent, met een operationele marge tussen 6 en 7 procent. Alle prognosecijfers gaan ervan uit dat de hogere tarieven onder de International Emergency Economic Powers Act van kracht blijven.