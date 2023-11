America Today in het rood in 2022, MS Mode redt resultaten van moederbedrijf Cool Investments

De twee modemerken van Cool Investments - America Today en MS Mode - hebben in 2022 een omzet van 170,9 miljoen euro opgebracht. Het betekent een lichte stijging ten opzichte van 2021. De stijging is vooral te danken aan MS Mode, zo blijkt uit het financiële bericht.

Het ebitda van Cool Investments (de winst voor rente, afschrijvingen, belastingen en amortisatie) daalde echter wel van 11,6 miljoen euro naar 4,1 miljoen euro. De groep geeft dan ook aan dat niet allebei de merken in het zwart zijn geëindigd in 2022. America Today rapporeert namelijk een negatief ebitda van 4 miljoen euro. “America Today heeft gedurende een groot deel van 2022 tegenvallende resultaten getoond. Door een wijziging in de commerciële strategie is de negatieve trend echter gekeerd en is het bedrijf inmiddels weer in de winning mood onder leiding van de nieuwe CEO Bote Galema,” aldus Jonathan Kahn, managing partner van Cool Investments, in het persbericht.

America Today had moeilijk jaar in 2022

Cool Investments geeft aan dat de oorlog in Oekraïne én een onjuist uitgevoerde marktsegmentering bij America Today grote gevolgen had voor het resultaat van de onderneming. De omzet in de fysieke winkels liep terug waardoor een commerciële ‘herbezinning’ werd ingezet in het boekjaar. Zo werd geïnvesteerd in een meer gediversifieerd aanbod en een robuuste marketingstrategie. Externe merken zullen eveneens aan het winkelaanbod worden toegevoegd.

“Als aandeelhouder hebben wij veel vertrouwen in de herijkte strategie van America Today,” aldus Kahn, in het bericht. “We zien immers dat het bedrijf zich in 2023 krachtig herstelt van de negatieve resultaten van 2022. Voor ons is dat voldoende reden om deze modeketen ook financieel te blijven ondersteunen.” De komende periode worden dan ook ‘veel’ nieuwe fysieke winkels van het merk geopend in Nederland en België. In het jaar 2022 daalde het aantal winkels van America Today juist met tien filialen.

MS Mode redt 2022-resultaten van Cool Investments

Bij modemerk MS Mode was het een ander verhaal in 2022. De omzet steeg van 109,5 miljoen euro naar 122,3 miljoen euro. Het ebitda bleef nagenoeg gelijk op een niveau van 8,1 miljoen euro. Cool Investments geeft aan dat gedifferentieerde prijsaanpassingen en productiviteitsverbeteringen ‘substantieel aan het resultaat bijdragen’. 2022 stond daarnaast in het teken van ‘het verbeteren van de kwaliteit van de omzet’. Hierdoor is ingezet op een meer gesegmenteerde collectie en marketingstrategie per land waarin het merk actief is.

“We zien veel online en offline expansiemogelijkheden in Frankrijk”, aldus MS Mode CEO Dennis Mok. “En er zijn ook nog veel groeimogelijkheden in de Benelux en Spanje, getuige de omzetontwikkeling van onze winkels.”

Cool Investments slaat ondanks de uitdagingen in 2022 toch een positieve toon aan in het jaarverslag. “Binnen beide ketens richt het management zich dan ook op mogelijkheden om in de komende jaren marktkansen om te zetten in een evenwichtige en stabiele groei.”