America Today trekt recht in 2023, MS Mode zakt iets terug

America Today en MS Mode, beide merken van Cool Investments, maken vandaag de 2023 jaarcijfers bekend. Voor America Today betekent het verbetering, bij MS Mode is juist een lichte terugval te zien.

America Today noteert weer zwarte cijfers, nadat het in 2022 een verlies bekendmaakte. 2023 stond dan ook in het teken van winstgevendheid. Zo werden winkels gesloten of op een andere plek geopend. Uiteindelijk komt het ebitda (winst voor belastingen, rente, amortisatie en afschrijvingen) neer op 1,4 miljoen euro in het boekjaar 2023. De omzet beland op 53,7 miljoen euro dankzij een stijging van enkele miljoenen euro’s.

America Today herstelt, investeringen MS Mode wegen op resultaat

Bote Galema, CEO van America Today: “Dit zijn duidelijke tekenen dat we weer op de juiste weg zijn en dat 2022 een negatieve uitzondering was. Er is in de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in onze omnichannel-formule en een aanzienlijke vergroting van onze wendbaarheid in collectie en logistiek. Dat betaalt zich nu uit, want mede hierdoor hebben we – ondanks een kleiner aantal winkels dan in 2022, vooral als gevolg van de sluiting van een aantal shop-in-shop vestigingen - de netto omzet uit onze winkels sterk zien stijgen.” In 2024 is gestart met het uitrollen van het ‘ship from store’ principe in alle filialen en zal er extra geïnvesteerd worden in onze teamleden. Galema: “In alles wat we doen zetten we de klant centraal. We willen al onze producten via alle kanalen beschikbaar maken, met een herkenbaar serviceniveau dat het verschil maakt.” Daarbij zal het merk in 2024 acht nieuwe Benelux-filialen openen en nog drie in Duitsland, zo is te lezen in het persbericht.

Bij zustermerk MS Mode liepen de resultaten juist iets terug in 2023. Zo licht de omzet net iets lager op 120,5 miljoen euro en halverde de ebitda naar 4,3 miljoen euro. Bij het merk werden investeringen gedaan in de collectie en de logistiek, waardoor de daling van het ebitda wellicht verklaard kan worden.