American Eagle Outfitters rapporteert uitdagend eerste kwartaal

American Eagle Outfitters (AEO) rapporteert een uitdagend eerste kwartaal. De netto-omzet daalde met vijf procent naar 1,3 miljard dollar (omgerekend 1,1 miljard dollar). De vergelijkbare omzet daalde met drie procent. Beide hoofdmerken, Aerie en American Eagle, lieten een daling zien. De vergelijkbare omzet van Aerie daalde met vier procent. De vergelijkbare omzet van American Eagle daalde met twee procent.

Gezien de macro-economische onzekerheid en de resultaten van het eerste kwartaal trekt AEO vooruitzichten voor het volledige fiscale jaar 2025 in.

Jay Schottenstein, bestuursvoorzitter en CEO van AEO, erkende de teleurstellende resultaten. Hij benadrukte dat het bedrijf dringende maatregelen neemt. Deze maatregelen moeten de prestaties in de komende kwartalen verbeteren. ‘Zoals we in onze voorlopige publicatie vermeldden, was het eerste kwartaal een uitdagende periode voor ons bedrijf’, aldus Schottenstein. ‘Hoewel we teleurgesteld zijn over de resultaten, nemen we maatregelen om het bedrijf beter te positioneren. We willen een sterkere prestatie in de komende kwartalen realiseren. Onze merken blijven veerkrachtig. Het team werkt met spoed aan het versterken van zowel de omzet als de winststroom.’

Het eerste kwartaal liet ook een daling in de winstgevendheid zien. De brutowinst bedroeg 322 miljoen dollar. De brutomarge daalde naar 29,6 procent, vergeleken met 40,6 procent vorig jaar. Het bedrijf rapporteerde een operationeel verlies van 85 miljoen dollar. Het aangepaste operationele verlies bedroeg 68 miljoen dollar. Het verlies per aandeel bedroeg 36 dollarcent. Het aangepaste verlies per aandeel bedroeg 29 dollarcent.

Voor het tweede kwartaal van 2025 verwacht het bedrijf een omzetdaling van vijf procent. De vergelijkbare omzet zal naar verwachting met drie procent dalen. De brutomarge zal naar verwachting jaar-op-jaar dalen. Het operationeel inkomen zal naar verwachting tussen de 40 miljoen dollar en 45 miljoen dollar liggen.