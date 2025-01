American Eagle verhoogt winstverwachting

American Eagle Outfitters (AEO) heeft aangekondigd dat de vergelijkbare omzet in het vierde kwartaal tot 4 januari 2025 met een laag enkelcijferig percentage is gestegen, waarmee de recente verwachting van een stijging van 1 procent wordt overtroffen. Het bedrijf meldde dat de veranderingen bij zowel American Eagle als Aerie positief waren.

Als gevolg hiervan verhoogt American Eagle de verwachting voor het vierde kwartaal, met een verwachte bedrijfswinst van ongeveer 135 miljoen dollar (131,5 miljoen euro), tegenover de eerdere verwachting van 125 tot 130 miljoen dollar. Deze voorspelling gaat uit van een stijging van de vergelijkbare omzet van ongeveer 2 procent, voortbouwend op een groei van 8 procent vorig jaar.

De merken American Eagle en Aerie zijn met diverse winkels actief in Nederland. In België hebben ze nog geen monobrandwinkels, maar zijn de merken wel actief in de e-commerce.

"Als een topbestemming voor kerstinkopen hebben we in december recordomzetten behaald. We kwamen op de markt met spannende nieuwe productassortimenten en boeiende klantervaringen, wat resulteerde in groei over alle merken en verkoopkanalen", aldus Jay Schottenstein, Executive Chairman en CEO van AEO in een verklaring.

Het bedrijf verwacht echter dat de detailhandelskalender een negatieve impact zal hebben op de totale omzet, met een daling van de totale omzet van ongeveer 5 procent. "We blijven ook gefocust op het stimuleren van operationele efficiëntie, waardoor we op schema liggen om een ​​hoge tienergroei van de bedrijfswinst in 2024 te realiseren", voegde Schottenstein eraan toe.