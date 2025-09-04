American Eagle ziet omzetdaling, maar samenwerkingen met beroemdheden bieden hoop

American Eagle Outfitters (AEO) rapporteert een netto-omzet van 1,28 miljard dollar (1,09 miljard euro) in het tweede kwartaal. Dit is een daling van 1 procent jaar op jaar. De totale vergelijkbare omzet daalde ook met 1 procent. Ondanks de daling boekte de retailer de op een na hoogste omzet ooit voor een tweede kwartaal. Na de publicatie van de resultaten stegen de aandelen met bijna 1 procent in de handel nabeurs. Dit duidt op vertrouwen van investeerders in de strategie van AEO, die zich richt op spraakmakende samenwerkingen met beroemdheden.

Leidinggevenden schrijven een groot deel van de recente kracht van het merk toe aan de spraakmakende samenwerkingen. Met name de campagne met Sydney Sweeney, die door Jen Foyle, President van Aerie en American Eagle, een 'merk- en bedrijfsreset' werd genoemd. De campagne zorgde landelijk voor een 'ongekende nieuwe klantenwerving', leidde tot uitverkochte denim-items en genereerde een buitengewone 40 miljard impressies.

Samenwerkingen met beroemdheden stimuleren de verkoop van AEO

De campagne, die eind juli werd gelanceerd met de brutale slogan 'Sydney Sweeney heeft geweldige jeans', ging al snel verder dan mode en werd een cultureel gespreksonderwerp op TikTok, late-night televisie en zelfs in de politieke arena. Voormalig president Donald Trump noemde de advertentie publiekelijk 'fantastisch'. Leidinggevenden benadrukten dat de campagne, naast viraliteit, direct heeft geleid tot een toename van de verkoop van denim, tops en accessoires.

AEO bouwde voort op dit momentum en onthulde vlak voor Labor Day de samenwerking met Travis Kelce, ster van de Kansas City Chiefs. De timing, slechts enkele dagen na Kelce’s geruchtmakende verloving met Taylor Swift, gaf de lancering een culturele rugwind. Het resultaat: een stijging in de mannenmode, waarbij leidinggevenden meldden dat de lijn de verkoop tijdens het lange weekend domineerde.

CMO Craig Braumers benadrukte hoe de samenwerking met Kelce de campagne met Sweeney aanvult, en merkte op dat beide samenwerkingen 'ons helpen marktaandeel terug te winnen door nieuwe doelgroepen te bereiken en onze relevantie te versterken'. Beide sterren zullen de marketing van AEO gedurende de herfst blijven ondersteunen met nieuwe productlanceringen die zijn ontworpen om nieuwe fans om te zetten in loyale klanten.

Financiële prestaties en vooruitzichten

Terwijl Aerie een vergelijkbare omzetgroei van 3 procent liet zien, daalde de vergelijkbare omzet van het merk American Eagle met 3 procent. Desondanks steeg de brutowinst van AEO tot 500 miljoen dollar, met een margeverbetering van 30 basispunten tot 38,9 procent, dankzij lagere afprijzingen. De bedrijfswinst steeg met 2 procent tot 103 miljoen dollar en de verwaterde winst per aandeel steeg met 15 procent tot 45 dollarcent.

Vooruitkijkend verwacht AEO een groei van de vergelijkbare omzet met een laag enkelcijferig percentage voor het derde kwartaal, waarmee de verwachtingen van analisten van een lichte daling worden overtroffen. Invoertarieven blijven een tegenvaller, met een geschatte impact van 20 miljoen dollar in het derde kwartaal en tot 50 miljoen dollar in het vierde kwartaal, waardoor AEO de prognose voor de bedrijfswinst voor het hele jaar heeft verlaagd. Leidinggevenden benadrukten echter dat verschuivingen in de sourcing en onderhandelingen met leveranciers de niet-gemitigeerde tarieflast van het bedrijf aanzienlijk hebben verminderd.

Leidinggevenden hebben duidelijk gemaakt dat marketing met beroemdheden centraal zal blijven staan in de strategie van AEO. 'Sydney Sweeney gaat nergens heen - ze maakt deel uit van ons team terwijl we de tweede helft van het jaar ingaan', zei Braumers, hintend op nieuwe fases van de campagne die nog komen gaan. Ondertussen zal de Travis Kelce-collectie naar verwachting worden uitgebreid met extra lanceringen.