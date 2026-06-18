American Exchange Group werkt samen met WSG Brands voor de overname van Allbirds

American Exchange Group (AEG) kondigt een nieuwe samenwerking aan met WSG Brands voor de afronding van de overname van Allbirds. De groep, die in maart plannen onthulde voor de overname van het Amerikaanse schoenenmerk, meldt een splitsing van eigendom en capaciteiten als onderdeel van de deal.

Terwijl WSG fungeert als een belangrijke operationele en groeiparter, is AEG verantwoordelijk voor het ontwerp en de productie van het schoeisel van het merk. De samenwerking is onderdeel van AEG's langetermijnstrategie voor Allbirds. Deze strategie is gericht op de versterking van het bedrijf via een 'asset-light' model voor de volgende groeifase.

De groep streeft naar nieuwe kansen op het gebied van product, retail, distributie, licenties en internationale markten. Hierbij wordt de expertise van AEG gecombineerd met die van WSG, met behoud van de ‘authenticiteit en waarden die het merk zo onderscheidend hebben gemaakt’.

Alen Mamrout, chief executive officer van AEG, merkt op dat Allbirds al een ‘wereldwijd erkend merk heeft opgebouwd met een duidelijke visie op de markt’. Hij ziet een ‘aantrekkelijke kans om op dat fundament voort te bouwen en de volgende groeifase van het merk te ontsluiten’.

Voor AEG is de overname een belangrijke mijlpaal. De groep richt zich steeds meer op merken met een ‘sterke consumentenrelevantie, een onderscheidende positionering en een aanzienlijk groeipotentieel op de lange termijn’.

WSG heeft ondertussen zijn eigen merkenportfolio gediversifieerd. Recentelijk nam het lifestylelabel Von Dutch over. Daar heeft het naar verluidt een ‘succesvolle, op licenties gebaseerde groeistrategie geïmplementeerd’ die uitbreiding in distributie, retail, categorieën en markten mogelijk maakte.

In een verklaring zegt Jack Cheika, oprichter en CEO van WSG Brands: “Wij geloven dat Allbirds een van de meest veelbelovende merkkansen in de huidige markt vertegenwoordigt. Het merk heeft wereldwijd een aanzienlijke naamsbekendheid en consumentenbinding opgebouwd.”

“Onze visie is om te behouden wat consumenten waarderen aan Allbirds, terwijl we het bereik uitbreiden naar nieuwe categorieën, markten en samenwerkingen. Na de succesvolle uitvoering van deze strategie met Von Dutch, kijken we ernaar uit om samen met AEG aan het volgende hoofdstuk van groei te beginnen.”

Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt. De overname is tot stand gekomen in samenwerking met een consortium van strategische investeerders, fabrikanten en operationele partners. Verdere aankondigingen worden in de komende maanden verwacht.