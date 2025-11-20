Madrid – Het Amerikaanse Alpha Modus, gespecialiseerd in technologische oplossingen voor de retail, dient een aanklacht in tegen de Spaanse modegigant Inditex wegens patentschending. Volgens het bedrijf maakt de eigenaar van ketens als Zara, Massimo Dutti en Bershka zonder toestemming gebruik van gepatenteerde technologieën binnen het modeconcern.

De aanklacht is op 14 november 2025 ingediend bij de districtsrechtbank van de Verenigde Staten voor het oostelijke district van Texas. Alpha Modus Corporation, een dochteronderneming van het beursgenoteerde Alpha Modus Holdings, start de zaak tegen Industria de Diseño Textil (Inditex) en Zara USA. Alpha Modus beschuldigt het Spaanse bedrijf en de Amerikaanse dochteronderneming van inbreuk op vier patenten. Het betreft registratienummers 11.042.890 voor klantassistentie, 11.301.880 voor voorraadbeheer, 12.026.731 voor marketing en gepersonaliseerde reclame, en 12.354.121 voor aankoopmethoden in winkels. Volgens Alpha Modus beschermen deze patenten technologieën voor realtime analyse van retailactiviteiten, gepersonaliseerde klantinteractie, intelligent voorraadbeheer en automatisering van winkelaankopen. Het bedrijf stelt dat Inditex deze technologieën zonder toestemming toepast via RFID-locatiesystemen, digitale monitoring van consumentengedrag, mobiele aankooptools en systemen voor voorraadherpositionering.

De directie van Alpha Modus stelt: “De gepatenteerde technologieën in deze rechtszaak zijn ontwikkeld gedurende jaren van engineering, productontwikkeling en tests in echte retailomgevingen.” Het bedrijf neemt actief deel aan de implementatie van op AI gebaseerde analysesystemen, tools voor klantinteractie en digitale betrokkenheid. Dit ondersteunt een nationaal kader gebouwd op bewezen innovaties. De technologiepartner onderhoudt een groeiend netwerk van distributiepartners en samenwerkingen binnen het ecosysteem. Zij integreren de gepatenteerde methoden in een bredere retailinfrastructuur. “Deze samenwerkingen ondersteunen een reeks operationele commerciële implementaties. Dit toont aan dat de technologie niet theoretisch of inactief is, maar actief wordt verhandeld en geïntegreerd in operationele omgevingen.” Deze integratie bevindt zich in een ‘voortdurende expansie’ en vormt ‘de basis van het AI-ecosysteem voor de retail van het bedrijf’. Dit benadrukt ‘het belang van de bescherming van de integriteit en de waarde’ van het intellectuele eigendom van Alpha Modus.

Schadevergoedingen voor royalty's en verzwaring wegens vermeende opzet

In reactie op deze vermeende inbreuk eist het technologiebedrijf bij de Amerikaanse justitie allereerst een schuldigverklaring voor de patentschending door Inditex. Daarnaast verzoekt Alpha Modus de rechtbank om een financiële vergoeding vast te stellen. Deze moet minimaal gelijk zijn aan de royalty's die het bedrijf zou hebben ontvangen bij een licentieovereenkomst. Ook eist men een aanvullende schadevergoeding vanwege de bewuste en opzettelijke aard van de inbreuk. Tot slot vraagt het bedrijf om voorlopige maatregelen om verder ongeoorloofd gebruik van de technologieën door Inditex en Zara te voorkomen.

“Het bedrijf onderneemt alleen juridische stappen wanneer ongeoorloofd gebruik van gepatenteerde systemen concurrentievoordelen oplevert voor de inbreukmakende partij”, aldus de visie op de situatie met Inditex en Zara. Alpha Modus stelt dat deze bedrijven profiteren van misbruik van de technologieën. Dit levert een concurrentievoordeel op ten opzichte van bedrijven die de retailoplossingen wel geautoriseerd implementeren. Alpha Modus benadrukt dat deze technologieën ‘essentieel zijn voor moderne retailoperaties in winkels’. Dit omvat ‘analyse van productinteractie’, ‘dynamisch voorraadbeheer, gepersonaliseerde marketing, het volgen van klantbewegingen’ en ‘geautomatiseerde betaalprocessen’. Het bedrijf wijst erop dat ‘Alpha Modus regelmatig licenties verleent voor intellectueel eigendom en samenwerkt met organisaties die handelsrelaties onderhouden conform de wet’.