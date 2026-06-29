Amerikaans modemerk Reformation heeft een beursgang aangevraagd

Het in Los Angeles gevestigde damesmodemerk Reformation heeft een beursgang (IPO) aangevraagd op de New York Stock Exchange. Het bedrijf rapporteerde een omzetstijging naar 507,1 miljoen Amerikaanse dollar voor het jaar eindigend op 27 december 2025.

Het modemerk heeft momenteel meer dan 70 winkels in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Frankrijk. Op 25 juni diende het een registratieverklaring in voor de voorgestelde beursgang. Het aantal aan te bieden aandelen en de prijsvork voor de voorgestelde beursgang ‘zijn nog niet vastgesteld’. Reformation streeft naar een notering onder het tickersymbool REF.

“De beursgang is afhankelijk van de marktomstandigheden. Er is geen zekerheid over de voltooiing, de timing, de omvang of de voorwaarden ervan,” aldus Reformation in de aanvraag. Het merk wil een deel van de opbrengst van de beursgang gebruiken voor de aflossing van schulden en de terugkoop van aandelen van bepaalde bestaande investeerders.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup en RBC Capital Markets behoren tot de underwriters van de beursgang. Het nieuws over de beursgang van Reformation komt op een moment dat het zeventien jaar oude damesmodemerk blijft groeien. Het rapporteerde een nettowinst van 12,6 miljoen Amerikaanse dollar in 2025. Reformation rapporteert sinds 2018 een positieve nettowinst, met uitzondering van 2020. In dat jaar werd het bedrijf beïnvloed door de wereldwijde COVID-19-pandemie.

Direct-to-consumer verkoop stimuleert omzetgroei Reformation

Hoewel de netto-omzet voor het boekjaar eindigend op 27 december 2025 met 15,7 procent groeide van 438,2 miljoen dollar het jaar ervoor, daalde de nettowinst van 32,6 miljoen dollar naar 12,6 miljoen dollar. De aanvraag vermeldt een aangepaste EBITDA van 45 miljoen dollar, ofwel 8,9 procent van de netto-omzet. De netto-omzet groeide in het eerste kwartaal van 2026 met 30,4 procent tot 112,3 miljoen dollar. Dit markeert het twintigste achtereenvolgende kwartaal van dubbelcijferige omzetgroei.

Reformation genereert momenteel ongeveer 90 procent van zijn omzet via direct-to-consumer kanalen, waaronder e-commerce en fysieke winkels. Eind maart, aan het einde van het eerste kwartaal, had het merk 1,1 miljoen actieve klanten. Zij zorgden voor een gemiddelde omzet van 421 miljoen Amerikaanse dollar. Reformation is in 2006 in Los Angeles opgericht als een duurzaam kledingmerk. Het begon met het gebruik van restpartijen en geüpcyclede materialen voor de productie van zijn collecties.

“Ons doel is een positieve impact te hebben op mens en planeet. We willen bewijzen dat het mogelijk is om een wereldwijd modemerk op te bouwen dat zowel indrukwekkende financiële als milieuresultaten levert,” aldus Reformation in de SEC-aanvraag. “Onze aanpak staat in contrast met de traditionele detailhandel. Die wordt vaak gekenmerkt door een beperkte directe band met de klant, onnauwkeurige productprognoses en merchandising, frequente promoties, lange productietijden en een trage technologische adoptie. Niet om op te scheppen, maar na zeventien jaar zijn we hier behoorlijk goed in geworden.”

De SEC-aanvraag van het merk benoemt ook het succes van de merchandisingstrategie. Deze strategie richt zich op de productie van nieuwe stijlen in kleine oplages. Deze worden eerst tweewekelijks op de website en wekelijks in de winkels getest. Het bedrijfsmodel creëert een gevoel van schaarste dat consumenten ‘aanmoedigt om frequent te interacteren’ met het merk ‘om te zien wat er nieuw is’,” voegde Reformation toe.

Sinds de wereldwijde private-equitymaatschappij Permira in 2019 een meerderheidsbelang in Reformation verwierf, richt het merk zich op internationale expansie. Na de beursgang zal Permira een aanzienlijke invloed op het merk blijven uitoefenen.

Reformation overweegt momenteel zijn productaanbod uit te breiden naar nieuwe categorieën zoals intimates en lingerie. Daarnaast wil het de internationale expansie in het Verenigd Koninkrijk, West-Europa en daarbuiten voortzetten.

Reformation vraagt beursgang aan Credits: Reformation