Amerikaanse branchegenoten Gildan Activewear en HanesBrands fuseren

Gildan Activewear, Inc. (GIL, GIL.TO) en HanesBrands, Inc. (HBI) maakten woensdag bekend dat ze een definitieve fusieovereenkomst hebben gesloten. Gildan neemt HanesBrands over. De twee willen hiermee een 'toonaangevend bedrijf in de wereldwijde basics kleding' creëren.

Deze transactie impliceert een aandelenwaarde van circa 2,2 miljard dollar en een bedrijfswaarde van circa 4,4 miljard dollar voor HanesBrands. Dit is gebaseerd op de slotkoers van het aandeel Gildan op 11 augustus 2025.

Na de afronding van de transactie blijft het hoofdkantoor van Gildan gevestigd in Montreal, Quebec. Het gecombineerde bedrijf behoudt een sterke aanwezigheid in Winston-Salem, North Carolina. Gildan is tevens voornemens een onderzoek te starten naar strategische alternatieven voor HanesBrands Australië. Dit zou een verkoop of andere transactie kunnen omvatten.

De voorwaarden van de fusieovereenkomst, die unaniem is goedgekeurd door de raad van bestuur van beide bedrijven, houden in dat aandeelhouders van HanesBrands 0,102 gewone aandelen van Gildan en 80 dollarcent per aandeel HanesBrands ontvangen.

De Raad van Bestuur van HanesBrands adviseert de aandeelhouders om voor de voorgestelde transactie te stemmen.

Gebaseerd op de slotkoersen van Gildan en HanesBrands op 11 augustus 2025, impliceert het bod een waarde van 6 dollar per aandeel HanesBrands. Dit vertegenwoordigt een premie van circa 24 procent ten opzichte van de slotkoers van HanesBrands op die datum.

Na afronding van de transactie zullen de aandeelhouders van HanesBrands circa 19,9 procent van de Gildan-aandelen bezitten op een niet-verwaterde basis. Hierdoor kunnen zij profiteren van de verwachte groeikansen en synergieën van de gecombineerde entiteit.

De transactie is onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhouders van HanesBrands en andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Hieronder vallen wettelijke goedkeuringen en de notering van de Gildan-aandelen, die worden uitgegeven in het kader van de fusieovereenkomst, aan de New York Stock Exchange en de Toronto Stock Exchange. De transactie zal naar verwachting eind 2025 of begin 2026 worden afgerond.

De impliciete transactievergoeding bestaat voor circa 87 procent uit aandelen en 13 procent uit contanten voor elk aandeel HanesBrands.

Het contante deel van de overname zal naar verwachting circa 290 miljoen dollar bedragen. Gildan verwacht de doorlopende kredietfaciliteit, termijnleningen, ongedekte obligaties en kortlopende schulden van HanesBrands, met een totaal van circa 2 miljard dollar, te herfinancieren.

In verband met de overname heeft Gildan voor 2,3 miljard dollar aan toegezegde transactiefinanciering verkregen. Dit bestaat uit een overbruggingskrediet van 1,2 miljard dollar en termijnleningen voor een totaalbedrag van 1,1 miljard dollar.

De overbruggingsfaciliteit biedt financiering ter ondersteuning van een verwachte uitgifte van nieuwe schuldinstrumenten vóór de afronding van de overname.

Gildan bevestigt zijn omzet- en winstverwachting per aandeel voor het volledige jaar 2025.

Gildan geeft een driejaarlijkse vooruitblik voor de periode 2026-2028. De omzetgroei zal naar verwachting een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) hebben van 3 tot 5 procent. De aangepaste winst per aandeel CAGR zal naar verwachting in de lage twintig procent liggen, uitgaande van het midden van de aangepaste winst per aandeel-verwachting van Gildan voor 2025. (DPA)