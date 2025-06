Amerikaanse brancheorganisaties prijzen Trumps uitspraken over sneaker- en T-shirtproductie

Vooraanstaande Amerikaanse mode- en textielorganisaties steunen de recente uitspraken van president Donald Trump. Hij gaf aan dat zijn strenge beleid ten aanzien van importheffingen ‘niet gericht is op het verplaatsen van de productie van sneakers en T-shirts naar de Verenigde Staten’.

In een gezamenlijke brief, ondertekend door de American Apparel & Footwear Association (AAFA), de Council of Fashion Designers of America (CFDA), de Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA), de Sports & Fitness Industry Association (SFIA) en de U.S. Fashion Industry Association (USFIA), wordt gesteld dat Trump ‘helemaal gelijk’ heeft. Zijn importheffingen op producten uit andere landen waren niet bedoeld om de binnenlandse schoenen- en kledingindustrie te stimuleren.

Trump reageerde vorige week tegenover verslaggevers op een toespraak van minister van Financiën Scott Bessent, die eerder in april had gezegd dat de Verenigde Staten geen ‘bloeiende textielindustrie’ nodig hebben. Trump stemde in met de opmerkingen van Bessent en merkte op dat zijn heffingenbeleid in plaats daarvan gericht was op het bevorderen van de binnenlandse productie van tanks en technologieproducten.

“Ik ben eerlijk gezegd niet op zoek naar het produceren van T-shirts. Ik ben niet op zoek naar het produceren van sokken. Dat kunnen we heel goed op andere locaties doen. We willen chips, computers en veel andere dingen maken, evenals tanks en schepen”, vertelde Trump aan verslaggevers in New Jersey.

De brief aan Trump spreekt dankbaarheid uit voor de erkenning van de ‘wereldwijde uitdagingen’ waarmee de mode- en textielindustrie te maken heeft. De organisaties benadrukken echter dat deze sectoren al decennialang ‘werken onder een aanzienlijke last van importheffingen, de hoogste van alle sectoren’.

Het gemiddelde tarief voor importheffingen op consumptiegoederen ligt op iets meer dan twee procent, in tegenstelling tot de gemiddelde tarieven voor kleding en schoenen, die respectievelijk meer dan veertien komma vijf en twaalf procent bedragen. “Deze kosten komen uiteindelijk terecht bij Amerikaanse gezinnen. Dit beperkt hen in essentiële activiteiten zoals werk, recreatie, sport en fitness. Dit zijn allemaal activiteiten die bijdragen aan mentaal en fysiek gezondere Amerikanen en die de Amerikaanse economie stimuleren”, aldus de brief.

De brief vervolgt: “Hoewel onze leden graag meer schoenen en kleding in de Verenigde Staten zouden produceren, dichter bij de Amerikaanse consument, is het op dit moment gewoonweg niet haalbaar om dit op grote schaal te doen vanwege aanzienlijke beperkingen in de toeleveringsketen, arbeid en kosten. Heffingenbeleid kan deze obstakels niet overwinnen. Zeker niet wanneer het nieuwe kosten oplegt aan bestaande fabrikanten in onze branche.”

De organisaties roepen Trump daarom op een ‘pragmatisch kader’ te ontwikkelen ‘dat de last van de importheffingen op schoenen en kleding vermindert, hoogwaardige banen voor Amerikaanse werknemers creëert en verlichting biedt aan hardwerkende Amerikaanse gezinnen’.