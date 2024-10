Amerikaanse dochterondernemingen van Esprit vragen faillissement aan

Esprit Holdings Ltd. heeft faillissement aangevraagd voor zijn Amerikaanse dochterondernemingen, Esprit US Distributions Limited (USDS) en Esprit US Retail Inc. (USRI), op 25 oktober. Deze stap volgt op de ineenstorting van de activiteiten in belangrijke Europese markten.

USDS is verantwoordelijk voor de groothandelsactiviteiten van het merk in de VS, terwijl USRI zich richt op de detailhandel en e-commerce. Recentelijk bedroegen de verplichtingen van de twee bedrijven gezamenlijk 477 miljoen Hongkongse dollars, wat overeenkomt met ongeveer 61,4 miljoen Amerikaanse dollars (56,7 miljoen euro). De raden van bestuur concludeerden dat het onwaarschijnlijk was dat beide bedrijven voldoende inkomsten zouden genereren om de bedrijfskosten te dekken en aan hun schulden te voldoen.

In het kader van de insolventieprocedure wil het moederbedrijf samenwerken met ervaren partners om een minder kapitaalintensief licentiemodel uit te breiden.

Tot nu toe was de Amerikaanse markt niet erg belangrijk voor de kledingleverancier, die vooral in Europa actief is. In juni maakte Esprit bekend zijn operationele activiteiten over te dragen aan partnerbedrijven en zich te concentreren op het beheer van intellectuele eigendomsrechten en licentieactiviteiten.

Na het faillissement van verschillende dochterondernemingen in Europa en Hongkong, is het proces nu ook in de VS aan de gang. Het is nog onduidelijk wat er met de textielactiviteiten van het merk zal gebeuren.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.