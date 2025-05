Amerikaanse inflatie daalt verrassend

In de Verenigde Staten is de inflatie verrassend genoeg verder afgenomen.

In april stegen de consumentenprijzen met 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder, volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid. In maart was de inflatie 2,4 procent. Dit is de derde maand op rij dat de inflatie daalt, nadat deze in januari nog 3,0 procent was. Economen hadden voor april eigenlijk een stabilisatie verwacht.

De prijsstijgingen werden voornamelijk afgeremd door de daling van de energieprijzen, waaronder een sterke vermindering van de benzineprijzen, die met bijna twaalf procent zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. De zogenaamde "kerninflatie" – die de prijsfluctuaties van energie en voedsel buiten beschouwing laat – bleef in april op 2,8 procent, zoals verwacht.

Vergeleken met de maand ervoor stegen de consumentenprijzen in april met 0,2 procent. In maart daalden de prijzen nog licht. Er was een stijging van 0,3 procent voorspeld voor april.