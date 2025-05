Amerikaanse organisaties eisen blijvende oplossing voor handelsoorlog met China

Amerikaanse organisaties voor kleding en schoeisel zijn tevreden met de tijdelijke pauze van 90 dagen in de heffingen die de Verenigde Staten en China hebben ingesteld. Deze maatregel heeft de spanning in de handelsoorlog tussen de twee landen verminderd, maar de organisaties pleiten voor een permanente oplossing om de stijgende kosten en prijzen te beperken.

Op 12 mei maakten de VS en China bekend dat ze een heffingspauze zouden instellen. Hierdoor werden de Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen verlaagd naar 30 procent, en de Chinese importheffingen op Amerikaanse producten werden 10 procent. De gesprekken tussen de twee landen vonden plaats in Zwitserland, waar beide delegaties aangaven dat er vooruitgang was geboekt.

“We zijn er nog niet…”

Steve Lamar, voorzitter van de American Apparel & Footwear Association (AAFA), zei in een verklaring dat de 90-dagen pauze een positieve stap is. Hij merkt op dat deze tijdelijke maatregel kan helpen om de blokkades die sinds 9 april bestaan, op te heffen. Toch maakt hij zich zorgen dat de kosten en prijzen nog verder kunnen stijgen door de verstoringen in het zeevervoer door de invoerrechten.

Lamar benadrukt dat er nu een langetermijnovereenkomst nodig is, niet alleen met China, maar ook met andere handelspartners. Dit zou bedrijven in staat stellen om meer voorspelbare keuzes te maken over handel en productie op de lange termijn.

Matt Priest, voorzitter van de Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA), deelt een soortgelijk standpunt. Hoewel hij de vooruitgang in de-escalatie als positief beschouwt, waarschuwt hij: “We zijn er nog niet.” Hij wijst erop dat sommige schoenen nog steeds extreem hoge invoerrechten hebben, die bijna 100 procent bedragen. Hij roept de regering-Trump op om verder te werken aan het verlagen van de belasting voor de Amerikaanse consument.

Matthew Shay, voorzitter van de National Retail Federation (NRF), steunt dit standpunt. Hij noemt de tijdelijke pauze een “belangrijke eerste stap” die bedrijven op korte termijn helpt. Het biedt een basis voor “grote stappen vooruit richting eerlijke handelsbetrekkingen met China en andere handelspartners wereldwijd.”

Shay voegt eraan toe: “We roepen de regering en onze Chinese handelspartners op om door te gaan met de gesprekken, de resterende heffingen af te schaffen en te zorgen voor een stabiele langetermijnrelatie tussen de twee grootste economieën ter wereld.”

De heffingspauze heeft onder andere betrekking op de wederzijdse importheffingen van 125 procent die na de verhoging van heffingen door de Amerikaanse president Donald Trump op Chinese goederen werden opgelegd. Terwijl andere landen hun heffingverhogingen tijdelijk stopzetten in ruil voor gesprekken met de VS, weigerde China aanvankelijk om te onderhandelen.