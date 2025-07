Amerikaanse kledingimport daalt met 13 procent in mei 2025

Het Bureau voor Textiel en Kleding (OTEXA) heeft deze week de handelsgegevens van mei 2025 gepubliceerd, met een gedetailleerd overzicht van de Amerikaanse textiel- en kledingimport. Terwijl de totale import jaar-tot-datum enige groei vertoont, daalde de kledingsector in mei aanzienlijk. De veranderende positie van China als belangrijke leverancier verdient hierbij aandacht.

In mei 2025 bereikte de totale import van textiel- en kledingproducten 8.020,1 miljoen vierkante meter equivalenten (MSME). De kledingimport in mei 2025 bedroeg 1.704,0 MSME, een daling van 13,2 procent ten opzichte van mei 2024. Deze daling in de maandelijkse kledingimport staat in contrast met de jaar-tot-datum (YTD) cijfers. De kledingimport voor YTD mei 2025 bedroeg 10.111,0 MSME, een stijging van 5,1 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Alle textiel- en kledingcategorieën uit China dalen met 42 procent in mei

De rol van China in de Amerikaanse kledingimport blijft een aandachtspunt. Hoewel de specifieke maandelijkse kledingimportcijfers voor China in mei 2025 niet in de verstrekte gegevens worden gespecificeerd, liet de bredere "Totale Handel" voor China in alle textiel- en kledingcategorieën een daling zien van 42,0 procent voor mei 2025 vergeleken met mei 2024. Voor het jaar-tot-datum mei 2025 bedroeg de totale handelsimport (textiel en kleding) van China naar de VS 11.703,2 MSME, een daling van 3,3 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit suggereert een voortdurende verschuiving in inkoopstrategieën, aangezien Amerikaanse merken hun toeleveringsketens diversifiëren.

Totale mei-import uit India met 54 procent gestegen

De algemene trend voor de Amerikaanse import van katoen, wol, kunstvezel, zijdemix en niet-katoenen plantaardige vezeltextiel en -kleding voor het jaar eindigend in mei 2025 laat een totale stijging zien van 15,3 procent, waarmee 109.133,3 MSME wordt bereikt.

Kledingimport over 12 maanden met 7,7 procent gestegen

Vergeleken met eenzelfde periode over de laatste 12 maanden is de totale kledingimport naar de VS met 7,7 procent gestegen tot 26.244,4 MSME.

Amerikaanse textiel- en kledingimport top 10 landen Credits: OTEXA