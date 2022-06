Amerikaanse modebedrijven beloven werknemers te steunen na historisch besluit Hooggerechtshof om abortus te verbieden

In een historische beslissing en verdeelde natie heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof vrijdag een wet teruggedraaid die het grondwettelijke recht op abortus handhaafde. Abortuswetten zijn nu in handen van de staat, waarbij veel conservatieve regio's naar verwachting het recht van vrouwen om te kiezen zullen verbieden, waardoor het illegaal wordt om reproductieve diensten te ontvangen.

De nieuwe wet maakt korte metten met het Roe v. Wade-besluit uit 1973, waarin werd verklaard dat de grondwet van de Verenigde Staten in het algemeen de vrijheid van een zwangere vrouw beschermt om te kiezen voor een abortus.In het weekend hebben veel Amerikaanse bedrijven, waaronder vooraanstaande detailhandelaren, sportkledinggiganten, modebedrijven en techbedrijven, verklaringen afgelegd om hun werknemers te beschermen en beloofd reizen te financieren naar staten waar abortus legaal is. Bedrijven waaronder Nike, Levi's, Dick's Sporting Goods, Amazon, Meta, Gap en Google gaven verklaringen uit in de nasleep van de uitspraak.

Nike's verklaring

"Nike biedt uitgebreide voordelen voor gezinsplanning. Het maakt niet uit waar onze teamgenoten zich bevinden in hun reis - van anticonceptie en abortus dekking, tot zwangerschap en ondersteuning bij gezinsvorming door middel van vruchtbaarheid, draagmoederschap en adoptie trajecten - we zijn er om hun beslissingen te ondersteunen. We dekken reis- en verblijfkosten in situaties waarin diensten niet dicht bij huis beschikbaar zijn en passen onze voordelen regelmatig aan om ervoor te zorgen dat werknemers toegang hebben tot de kwaliteits gezondheidszorg die ze nodig hebben."

Levi's verklaring

"Wij zijn sterk gekant tegen elke actie die de gezondheid en het welzijn van onze werknemers belemmert, wat betekent dat we ons verzetten tegen elke stap om de toegang tot het volledige scala van reproductieve gezondheidszorg, inclusief abortus, te beperken."

"Bescherming van reproductieve rechten is een bedrijfskritische kwestie die van invloed is op onze beroepsbevolking, onze economie en de vooruitgang op het gebied van gender- en rassengelijkheid. Gezien wat er op het spel staat, moeten bedrijfsleiders hun stem laten horen en actie ondernemen om de gezondheid en het welzijn van onze werknemers te beschermen."

De verklaring van Gap

"Bij Gap Inc. weten we dat een sterk personeelsbestand begint bij de gezondheid en het welzijn van al onze werknemers - 76 procent van hen zijn vrouwen. Tijdens een recent werknemersevenement hebben we met onze teams het brede scala aan voordelen op het gebied van geestelijke gezondheid en gezinsplanning gedeeld die we bieden - omdat we weten dat het belangrijk is om onze werknemers te ondersteunen, ongeacht of, hoe of wanneer ze besluiten om een gezin te stichten.Sommige van deze voordelen omvatten dekking van adopties, draagmoederschap, vruchtbaarheidsbehandelingen, betaald ouderschapsverlof, anticonceptie en abortus. Elke werknemer die onder de UnitedHealthcare-plannen van Gap Inc. valt, kan toegang krijgen tot onze voordelen in elke staat, hetzij waar ze wonen of naartoe reizen, nu of in de toekomst. We zijn toegewijd om alle werknemers te ondersteunen bij deze belangrijke levensbeslissingen - ongeacht waar ze wonen of welke weg ze nemen."

Dick's Sporting Goods verklaring

"Als reactie op de uitspraak van vandaag kondigen wij aan dat als een van onze teamgenoten in een staat woont waar de toegang tot abortus beperkt is, Dick's Sporting Goods tot 4.000 dollar (3779 euro, red.) aan reiskostenvergoeding zal verstrekken om naar de dichtstbijzijnde locatie te reizen waar die zorg legaal beschikbaar is. Dit voordeel geldt voor alle teamgenoten, echtgenoten of hulpbehoevenden die in ons ziektekostenplan zijn ingeschreven, samen met één ondersteuner."

"We erkennen dat mensen gepassioneerd zijn over dit onderwerp - en dat er teamgenoten en atleten zijn die het niet eens zullen zijn met deze beslissing. We erkennen echter ook dat beslissingen over gezondheid en gezinnen heel persoonlijk zijn en weloverwogen genomen moeten worden. We nemen deze beslissing zodat onze teamgenoten toegang hebben tot dezelfde gezondheidszorgopties, ongeacht waar ze wonen, en kunnen kiezen wat het beste voor hen is."

Google heeft in een memo aan zijn medewerkers laten weten dat het personeel in verband met de uitspraak in de zaak Roe V. Wade een aanvraag voor werkverplaatsing kan indienen en dat het in de komende dagen "ondersteuningssessies" voor medewerkers zal organiseren. Amazon bevestigde ook dat het de reiskosten zal betalen voor zijn werknemers die naar het buitenland moeten reizen voor gezondheidszorg.

Facebook en Instagram moederbedrijf Meta heeft naar verluidt werknemers gevraagd om de uitspraak niet openlijk te bespreken binnen de kanalen van het bedrijf uit angst voor het creëren van een vijandige werkomgeving, aldus de New York Times. Meta heeft vrijdag wel een verklaring afgelegd om te bevestigen dat het de reiskosten voor reproductieve diensten buiten de staat zou vergoeden. "We zijn van plan om reiskostenvergoedingen aan te bieden, voor zover wettelijk toegestaan, voor werknemers die deze nodig hebben om toegang te krijgen tot gezondheidszorg en reproductieve diensten buiten de staat. We zijn aan het bekijken hoe we dat het beste kunnen doen, gezien de juridische complexiteit."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.