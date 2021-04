Amerikaanse modegroep VF Corp verkoopt 9 merken

Modegroep VF Corp verkoopt 9 merken uit het het ‘work segment’, zo luidt het persbericht. Het gaat om het gedeelte ‘occupational’ merken uit het segment, zijnde Red kap, VF Solutions, Bulwark, Workrite, Walls, Terra, Kodiak, Work Authority en Horace Small. De merken worden verkocht aan Redwood Capital Investments LLC.

Timberland en Dickies zijn ook onderdeel van het ‘work segment’ van VF Corp, maar zijn geen onderdeel van de verkoop benadrukt VF. Hoeveel geld met de overnameovereenkomst gemoeid is, is niet bekend gemaakt.

Steve Rendle, de CEO van VF Corp, meldt in het bericht dat deze verkoop onderdeel is van de transformatie van VF Corp naar een <em>‘consumer-minded and retail-centric’</em>onderneming. Eerder bracht VF Corp de jeansmerken al onder in een nieuw bedrijf, Kontoor Brands. Daarnaast heeft VF Corp vorig jaar cultmerk Supreme toegevoegd aan het portfolio.