Amerikaanse moedermaatschappij 'plunderde kas' van Claire's France

Parijs - De werknemers van de Franse dochteronderneming van Claire's, die in juli surseance van betaling aanvroeg, hebben woensdag bij het Nationaal Financieel Parket melding gemaakt van feiten die zij omschrijven als 'ernstige onregelmatigheden in het beheer van de onderneming'. Ze beschuldigen de Amerikaanse moedermaatschappij ervan de kas te hebben 'geplunderd'.

In een brief die AFP heeft ingezien, wijzen de personeelsvertegenwoordigers van de budgetsieradenketen op de 'geldstromen' tussen de vele dochterondernemingen van de groep.

'Deze overboekingen zouden zo snel zijn uitgevoerd (...) dat we ernstige twijfels hebben over het bestaan van schriftelijke overeenkomsten tussen de dochterondernemingen' en 'over de naleving van de informatieplichten ten aanzien van de belastingdienst', schrijven ze.

'Deze elementen doen ons niet alleen vermoeden dat er sprake is van fraude, maar ook vrezen dat er sprake is van georganiseerde belastingontduiking door de Claire's-groep, die wordt geleid door twee Amerikaanse pensioenfondsen, die de kas van de Franse dochteronderneming letterlijk zouden hebben ‘leeggehaald’', stellen de personeelsvertegenwoordigers.

Het merk, bekend om zijn oorbellen, piercings en accessoires voor tieners, telde begin 2024 ongeveer 250 winkels en 800 werknemers, volgens de laatst gepubliceerde cijfers.

De rechtbank van Parijs heeft op 24 juli surseance van betaling verleend.

De groep zoekt een of meer overnemers voor alle of een deel van de activa van de onderneming, aldus de bewindvoerder tijdens een bijeenkomst met de ondernemingsraad in juli. De biedingstermijn loopt tot 19 september.

Het management rechtvaardigt de surseance van betaling door de aanhoudende daling van de winkelverkoop sinds enkele jaren, met een recente versnelling die zij toeschrijft aan de Amerikaanse douanerechten op Chinese producten, waar Claire's massaal gebruik van maakt.

De laatst gepubliceerde cijfers van Claire's France lieten een nettowinst van 1,3 miljoen euro zien tussen eind 2023 en eind 2024, en 0,8 miljoen euro over het voorgaande boekjaar. Maar de omzet van Claire's in Frankrijk is sinds 2022 met 34 procent gedaald, terwijl de salarissen met 14 procent en de kostprijs van de verkochte producten met 34 procent zijn gestegen, volgens de cijfers van het management.

Het management sprak in juli ook met de personeelsvertegenwoordigers over de toenemende concurrentie van nieuwkomers, zoals de Aziatische website Shein of de winkelketen Action, die 'een snelle groei doormaken en de positie van Claire's ter discussie stellen'.

De onderneming is gestopt met het betalen van huur en het grootste deel van de salarissen wordt betaald door het loonwaarborgfonds AGS. De advocaat van het management van Claire's France was woensdag niet in staat om onmiddellijk te reageren.