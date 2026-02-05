Amerikaanse overheidsinstantie beschuldigt Nike van discriminatie van witte mensen

New York - Een Amerikaanse overheidsinstantie heeft de rechtbank woensdag verzocht een dagvaarding tegen Nike af te dwingen. De sportkledinggigant wordt beschuldigd van discriminerende praktijken tegen witte mensen.

Nike “heeft nagelaten alle gevraagde informatie te verstrekken”, schrijft de federale instantie voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt (EEOC) in een document waarin een rechtbank in Missouri wordt verzocht een dagvaarding af te dwingen.

Volgens het document stelt directrice Andrea Lucas dat Nike in 2024 de wet zou hebben overtreden door ‘discriminerend gedrag of discriminerende behandeling’ van witte mensen, namelijk ‘werknemers, sollicitanten en deelnemers aan trainingsprogramma's’. Daarnaast stelde het bedrijf een doelstelling van 30 procent werknemers uit etnische minderheden voor leidinggevende functies.

President Donald Trump promoveerde Lucas in november tot hoofd van de instantie, na haar benoeming tot lid in 2020. Zij is een tegenstander van programma's voor diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI).

De actie van de EEOC is een ‘verrassende en ongebruikelijke escalatie’, reageert Nike. Het bedrijf stelt ‘te goeder trouw’ te handelen in het onderzoek van de autoriteiten. “We hebben duizenden pagina's met informatie en precieze schriftelijke antwoorden gedeeld in het kader van het EEOC-onderzoek en zijn bezig met het verstrekken van aanvullende informatie”, aldus Nike in een e-mail aan AFP. “Wij hechten waarde aan eerlijke en wettige arbeidspraktijken en volgen alle geldende wetten, met name die welke discriminatie verbieden”, verzekert de gigant uit Beaverton, Oregon.

Nike heeft zich vaker onderscheiden met politieke stellingnames. Een voorbeeld is de reclamecampagne rond voormalig American football-speler Colin Kaepernick. Hij knielde in 2016 tijdens het Amerikaanse volkslied uit protest tegen politiegeweld tegen minderheden. Dit leidde tot veroordeling door Amerikaanse conservatieven zoals Donald Trump.