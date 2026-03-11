Amerikaanse rechter verbiedt AI-bot om te winkelen op Amazon

Een Amerikaanse federale rechter heeft Perplexity AI tijdelijk verboden zijn Comet-browser te gebruiken voor aankopen op Amazon. Comet is een AI-agent die op verzoek van de gebruiker zelfstandig taken uitvoert op het web, inclusief inloggen op beveiligde Amazon Prime-accounts en het afhandelen van de transactie.

Amazon klaagde het bedrijf aan wegens computerfraude: niet omdat gebruikers geen toestemming gaven voor die acties, maar omdat Amazon als platform nooit instemde met geautomatiseerde browsing door externe software.

Het verbod is voorlopig; Perplexity heeft zeven dagen om in beroep te gaan. De bredere juridische strijd - of AI-agenten zonder platformtoestemming aankopen kunnen doen op platformen van derden - blijft daarmee onbeslist.

Wat is ‘toestemming’?

Dat onderscheid - gebruikerstoestemming versus platformtoestemming - vormt de kern van de zaak. Perplexity stelde dat Comet simpelweg doet wat de gebruiker opdraagt en daarmee de rechten van de gebruiker verdient.

De rechter verwierp die redenering voorlopig. Ze wees daarbij ook op de actieve tegenwerking door Perplexity: toen Amazon in augustus 2025 een technische blokkade plaatste, bracht Perplexity binnen 24 uur een update uit om die te omzeilen.

Waarom Amazon in opstand komt

Amazon heeft goede redenen om de tool te blokkeren. Allereerst werkt het aan eigen oplossingen voor persoonlijk winkeladvies met hulp van AI - de bot heet Rufus en de feature 'Help Me Decide'.

AI-shopagenten slaan bovendien een belangrijke stap over in het verdienmodel van platformen zoals Amazon: de zoekopdracht. Langs de hele shopping funnel, van eerste interesse tot kassamoment, wordt waarde gegenereerd waar adverteerders voor betalen. Een gebruiker die via Comet bestelt, ziet geen gesponsorde resultaten en geen betaalde placements. Dat raakt niet alleen Amazon, dat in 2025 nog 68,6 miljard dollar aan advertentie-inkomsten boekte, maar ook alle merken die op de platformen investeren in betaalde zichtbaarheid.

Met het oog op de toekomst heeft Amazon zijn gebruiksvoorwaarden alvast aangescherpt: per 4 maart 2026 zijn alle AI-agenten verplicht zichzelf te identificeren, willen ze toegang krijgen tot data op de site.