Amerikaanse regering: extra heffingen tegen China tot eind 2026 opgeschort

De Verenigde Staten stellen de invoering van de aangekondigde extra heffingen op Chinese importen uit tot ten minste 10 november 2026. Dit blijkt uit een overzicht van het Witte Huis na de ontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump met de Chinese president Xi Jinping in Zuid-Korea.

De huidige heffing van tien procent blijft van kracht, aldus de Amerikaanse zijde. Dit is een van de details die bekend zijn gemaakt over de recente overeenkomsten tussen de Verenigde Staten en China. Xi en Trump spraken elkaar donderdag in Zuid-Korea over het handelsconflict tussen de twee grootste economieën.

Direct na de ontmoeting kondigde Trump al een verlaging aan van het douanetarief op Chinese goederen van 20 naar 10 procent, met ingang van 10 november. Dit tarief was een drukmiddel in de strijd tegen de fentanyl-crisis. Trump beschuldigde China herhaaldelijk van medeverantwoordelijkheid voor deze crisis in de Verenigde Staten. Fentanyl is een snel verslavende, synthetische opioïde.

Trump dreigde met 100 procent extra heffing

Het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten omvatte meer dan alleen dit. Trump dreigde recentelijk met extra heffingen van 100 procent op de import van Chinese producten vanaf 1 november, als China geen concessies zou doen op het gebied van zeldzame aardmetalen.

Volgens Trump zijn de belemmeringen door Chinese exportcontroles op zeldzame aardmetalen direct na de ontmoeting weggenomen. De overeenkomst heeft een looptijd van een jaar en kan na onderhandelingen met nog een jaar worden verlengd.

In een tv-interview met CBS News, gepubliceerd op zondag, zei Trump dat hij de extra heffing van 100 procent invoerde als tegenreactie. Dit was omdat China de levering van zeldzame aardmetalen aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld stopzette. Volgens Trump kwam China na zijn dreigement “direct aan de onderhandelingstafel”.