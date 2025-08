Amerikaanse regeringsfunctionaris: Nieuwe importheffingen vanaf 7 augustus

De nieuwe Amerikaanse importheffingen op importen uit het buitenland gaan pas op 7 augustus in, en niet zoals eerder aangekondigd op vrijdag 1 augustus. Dit bevestigde een Amerikaanse regeringsfunctionaris donderdagavond aan persbureau DPA. De heffing van vijftien procent op importen uit de EU wordt ook uitgesteld.

Eerder had president Donald Trump een decreet ondertekend met de nieuwe regels. Hij noemde 1 augustus als ingangsdatum. Die datum stond ook in een EU-overzicht van de recente overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten in Schotland. Daarin stond over de vijftien procent heffing: ‘Vanaf 1 augustus gaan de Verenigde Staten dit maximumtarief toepassen op het grootste deel van de EU-export.’

De regeringsfunctionaris gaf aan DPA als reden voor de latere ingangsdatum aan dat er meer tijd nodig is om de nieuwe regels te implementeren.