Amsterdam Fashion Academy creëert adviescommissie met professionals uit de mode-industrie

De Amsterdam Fashion Academy heeft een officiële adviescommissie aangesteld. Dat laat de particuliere modeschool weten in een persbericht. De commissie zal samenwerken met de directie en het management van de organisatie in “het doorvoeren van verbeteringen om ervoor te zorgen dat de Amsterdam Fashion Academy constant voorop loopt in het mode-onderwijs en aansluit bij de trends en behoeften van de mode-industrie.”

De Amsterdam Fashion Academy stelt zich ten doel om een leerervaring te bieden ‘die academisch academisch en industrieel onderzoek combineert met ondernemerschap en creativiteit’. In de commissie zetelen internationale professionals uit de mode-industrie, onder wie Mariette Hoitink, oprichter, eigenaar en directeur van HTNK International; Alberto Festa, voormalig managing director bij Bulgari Italië en voorzitter van Bulgari USA; en Kristina Szasz, voormalig vice-voorzitter van Abercrombie & Fitch USA.

“Dankzij reputatie, ervaring en kennis van haar leden, zal de adviescommissie ons onschatbare inzichten verschaffen over de industrie en over de macrotrends in het algemeen", aldus Paolo Boccardelli, CEO van Amsterdam Fashion Academy, in het persbericht. Deborah Pulleyblank, academisch directeur van Amsterdam Fashion Academy, voegt toe: “Dit is een uitdagende tijd voor de mode-industrie (...) De nieuw gevormde adviescommissie en de heroriëntatie op de pijlers van de Amsterdam Fashion Academy zullen ervoor zorgen dat we de mode-industrie afgestudeerden kunnen bieden die volledig voorbereid en uitgerust zijn om de toekomst van de mode vooruit te helpen.”