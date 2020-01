Amsterdam Fashion Academy overgenomen door Italiaanse Luiss Business School

De Amsterdam Fashion Academy is vanaf nu in Italiaanse handen: de particuliere modeschool is per 1 januari 2020 overgenomen door de Luiss Business School uit Rome. Dat bevestigt de woordvoerder van de Amsterdam Fashion Academy telefonisch aan FashionUnited. De academie was al langer op zoek naar mogelijkheden om haar internationale netwerk te versterken en heeft daar nu een weg voor gevonden. “Deze nieuwe stap versterkt de positie van de Amsterdam Fashion Academy als een unieke internationale mode-universiteit”, aldus Deborah Pulleyblank, directeur van de Amsterdam Fashion Academy, in een aanvullend persstatement.

De studenten van de Amsterdam Fashion Academy zullen op korte termijn niet veel van merken van de overname. “De Amsterdam Fashion Academy behoudt zijn eigen identiteit en unieke karakter en zal op zijn eigen manier blijven groeien en ontwikkelen. Het aanbod van vakken en opleidingen blijft onveranderd en we zullen blijven doen waar we goed in zijn: het samenbrengen van de mode-industrie en educatie, en een persoonlijke, studentgerichte leerervaring bieden”, aldus Pulleybank.

Voor de Luiss Business School is de overname de eerste buiten de Italiaanse grenzen. De Luiss Business School is gelieerd aan de Luiss-universiteit, een onafhankelijke en private universiteit in Rome. Luiss-voorzitter Vincenzo Boccia stelde eerder tegenover de Italiaanse krant Corriere Della Serra: “De aankoop van de Amsterdam Fashion Academy is een historische mijlpaal voor de Luiss Business School en voor onze universiteit in het algemeen. De Luiss-universiteit bevestigt zo een dynamische realiteit en sterke expansie, evenals aandacht voor uitdagingen op het gebied van opleidingen van internationaal niveau.”

De Luiss-universiteit werd in 1977 opgericht door Umberto Agnelli, telg van de Fiat-dynastie, en is gerelateerd aan de Italiaanse werkgeversorganisatie Confindustria, waarvan Boccia ook voorzitter is.

De Amsterdam Fashion School bestaat sinds 2013 en biedt bacheloropleidingen met honoursprogramma’s in Fashion Business en Textile Design, geaccrediteerd door de Britse Buckinghamshire New University. De school telt circa tweehonderd studenten, waarvan veel uit het buitenland afkomstig zijn.