Amsterdam Fashion Group neemt distributie Tramarossa voor België en Luxemburg over

Amsterdam Fashion Group (AFG) neemt de verkoop en distributie van denimmerk Tramarossa voor België en Luxemburg op zich, zo meldt AFG in een persbericht. Het is een strategische stap van AFG die streeft naar een optimale distributie.

Bart J. Verkruissen, eigenaar van AFG, noemt de uitbreiding een belangrijke stap in de verdere internationale plannen van de modegroep. “We zijn verheugd om ons partnerschap te versterken en onze klanten een breed scala aan kwalitatieve luxe modecollecties aan te bieden. Tramarossa is een uniek merk dat al vele jaren een belangrijke pijler is in ons portfolio.” Verkruissen was bovendien 19 jaar geleden de eerste internationale distributeur van het merk.

De SS24-collectie van Tramarossa is vanaf 19 juni verkrijgbaar in de uitgebreide en vernieuwde showroom. Geïnteresseerden kunnen een inkoopafspraak maken via AFG.