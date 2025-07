Amsterdam The Style Outlets wordt rugsponsor van Telstar

Amsterdam The Style Outlets wordt voor drie seizoenen rugsponsor van sportclub Telstar. Dat laten de partijen weten in een persbericht. De financiële voorwaarden van de sponsoring zijn niet bekendgemaakt. Op de T-shirts van de Telstar-spelers komt het logo van het outletcentrum te staan.

"Voor Amsterdam The Style Outlets is deze stap meer dan zichtbaarheid op een shirt," zegt Pascal Brouwer, centrummanager van Amsterdam The Style Outlets. Brouwer onderstreept de ambitie om op een positieve manier iets bij te dragen aan de regio Velsen-Zuid, Noord-Holland, waar de club vandaan komt.

Telstar (bijnaam: De Witte Leeuwen) is een Nederlandse professionele voetbalclub die in de Eredivisie speelt, de hoogste divisie van het Nederlandse voetbal, na promotie vanuit de Eerste Divisie in het seizoen 2024-2025.