Analyse: Financiële gezondheid van onafhankelijke ontwerpers in gevaar door herstructurering Saks Global

Vorige week ontstond een ongekende beweging in de modewereld. De leiders van de vier belangrijkste internationale brancheorganisaties stuurden een open brief aan Geoffroy van Raemdonck, de CEO van Saks Global. Hierin dringen zij aan op de garantie van betaling van openstaande facturen aan onafhankelijke en opkomende ontwerpers, als onderdeel van de gerechtelijke herstructurering van de retailer.

De gebeurtenissen raken zowel de financiële gezondheid van een grote speler in de luxe retail als de economische levensvatbaarheid van een essentieel onderdeel van het creatieve ecosysteem van de mode.

Gezamenlijke oproep van de vier grote wereldwijde organisaties

In een gezamenlijke brief vragen de Council of Fashion Designers of America (CFDA), de British Fashion Council (BFC), de Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) en de Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) aan Saks Global om rekening te houden met de impact van het niet-betalen van ontwerpers voor reeds geleverde goederen.

De ondertekenaars benadrukken dat onafhankelijke ontwerpers niet over de financiële reserves van grote groepen beschikken, meldt WWD. Zij merken ook op dat de weigering om te betalen voor uitgevoerde bestellingen niet alleen een financiële tegenslag is, maar ook een directe bedreiging voor hun voortbestaan.

“De blijvende kracht van onze industrie is afhankelijk van de ondersteuning van de volgende generatie ontwerpers,” schrijven de vertegenwoordigers van de vier grote instellingen. Hiermee benadrukken zij de rol van onafhankelijke creativiteit voor de innovatie, diversiteit en culturele aantrekkingskracht van de sector.

Context: Saks Global in Chapter 11-herstructurering

Saks Global, waartoe de retailers Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus en Bergdorf Goodman behoren, vroeg begin 2026 Chapter 11-bescherming aan. Het bedrijf kampt met een totale schuld van naar schatting enkele miljarden dollars. De retailer heeft sindsdien toegang gekregen tot een extra 300 miljoen dollar van zijn toegezegde kapitaal van 1,75 miljard dollar. Dit gebeurde na de goedkeuring van zijn vijfjarenplan door belangrijke obligatiehouders. Deze fondsen komen bovenop de reeds beschikbare 825 miljoen dollar. Dit geeft het bedrijf de nodige liquiditeit om zijn activiteiten te stabiliseren, de voorraadstroom te verbeteren en de verzendingen met bijna 600 partnermerken te hervatten, aldus WWD en Reuters.

Deze kapitaalinjectie gaat gepaard met een ambitieus operationeel plan: de sluiting van twintig Saks Fifth Avenue-winkels, vier Neiman Marcus-winkels, 57 Off 5th-winkels en vijf Last Call-centra. Tegelijkertijd worden de activiteiten geheroriënteerd op drie prioritaire distributielocaties in de Verenigde Staten. Volgens Geoffroy van Raemdonck, CEO van Saks Global, versterkt dit plan de relaties met merkpartners, zorgt het voor een soepelere voorraadstroom en garandeert het de verkoop tegen de volle prijs en de winstgevendheid op lange termijn.

Risico's voor onafhankelijke ontwerpers

Deze financiële impasse benadrukt een structurele realiteit van het bedrijfsmodel in de sector: opkomende ontwerpers werken vaak met zeer krappe marges en zonder aanzienlijke kasreserves. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat onbetaalde facturen van een grote retailer, zelfs voor bescheiden bedragen, de continuïteit van een klein modehuis snel in gevaar kunnen brengen. Het betalen van leveranciers, personeel of de voortzetting van de productie komt dan onder druk te staan.

In een artikel uit 2025 legden merken uit Los Angeles bijvoorbeeld uit dat zij bankleningen moesten afsluiten om late betalingen van Saks te dekken. Sommigen meldden betalingsachterstanden die de industrienormen ver overschreden: 90 dagen in plaats van de gebruikelijke 30.

Waarom dit debat fundamenteel is voor de industrie

De boodschap van de vier grote organisaties is meer dan alleen een verzoek om betaling. Het stelt de duurzaamheid van het mode-bedrijfsmodel ter discussie, dat afhankelijk is van een complex ecosysteem van grote huizen, distributeurs en jonge ontwerpers. In een sector waar zichtbaarheid, innovatie en divers talent de groei stimuleren, hangt het voortbestaan van kleine merken grotendeels af van stabiele commerciële relaties met hun retailpartners.

Deze situatie legt de spanningen bloot tussen de financiële herstructurering van een centrale speler en de noodzaak om het hele creatieve ecosysteem van de sector te behouden, aangezien veel opkomende huizen de marges of reserves missen om verliezen door onbetaalde facturen op te vangen.

Een sterk, maar niet-bindend signaal — wat zijn de mogelijke gevolgen?

De brief is niet juridisch bindend, maar heeft een ongebruikelijk symbolisch gewicht. Het weerspiegelt een unie van invloedrijke machten in de sector (Amerika, Europa, Italië, Frankrijk) ter bescherming van een kwetsbaar deel van de industrie. Het negeren van deze oproepen kan de reputatie van Saks bij ontwerpers schaden en zakelijke relaties op lange termijn verzwakken, juist nu het bedrijf zich probeert te herpositioneren na de Chapter 11-aanvraag.

Voor onafhankelijke ontwerpers hangen de volgende stappen ook af van de juridische behandeling van vorderingen van vóór de aanvraag. Bij grote herstructureringen worden deze vorderingen vaak behandeld als achtergestelde schuld. Dit kan een slechts gedeeltelijke terugbetaling betekenen, of een terugbetaling verspreid over lange perioden.

Naar een bemiddeling tussen financiën en creativiteit

De mobilisatie van grote mode-instituten ter ondersteuning van jonge ontwerpers illustreert een groeiende spanning in de sector: hoe zijn de financiële herstructureringsbehoeften van een grote distributeur te verenigen met de levensvatbaarheid op lange termijn van een netwerk van onafhankelijke ontwerpers die essentieel zijn voor de innovatie van de sector?

Terwijl Saks Global financieel probeert te herstellen na een gecompliceerde faillissementsaanvraag en winkelsluitingen, neemt de druk toe om in zijn herstelstrategie niet alleen rekening te houden met zijn grote leveranciers, maar ook met de kleine merken die de creativiteit en de toekomst van de sector vormgeven.