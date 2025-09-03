Analyse: Fossil-aandelen herstellen en stijgen met 95%

Fossil Group, Inc. is een wereldwijd ontwerp-, marketing- en distributiebedrijf, gespecialiseerd in modeaccessoires. De kernactiviteiten van het in Texas gevestigde bedrijf omvatten het ontwerpen, ontwikkelen, marketen en distribueren van horloges, sieraden, handtassen, kleine lederwaren en andere accessoires. Fossil Group beheert een diverse portfolio van eigen en gelicentieerde merken en bevindt zich momenteel op een kritiek punt, geconfronteerd met aanzienlijke operationele uitdagingen en strategische verschuivingen.

Deze analyse is ingegeven door de recente financiële resultaten van het bedrijf, die aanhoudende omzetdalingen en een strategische draai weg van de smartwatch-markt aantonen. De aandelenkoers van het bedrijf weerspiegelt deze uitdagingen. Momenteel is de koers nog aanzienlijk lager dan de hoogtepunten uit het verleden, maar is ook met 188 procent gestegen ten opzichte van de afgelopen twaalf maanden.

Bedrijfsprofiel en geschiedenis

Fossil Group werd in 1984 opgericht door Tom Kartsotis, die het bedrijf startte met de visie stijlvolle maar betaalbare horloges aan te bieden. Het merk kreeg snel tractie door in te spelen op de vintage Americana-esthetiek. Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf was de beursgang op de Nasdaq-beurs in 1993.

Door de jaren heen evolueerde het bedrijfsmodel van een enkel merk gericht op horloges naar een multi-brand powerhouse. Deze uitbreiding werd grotendeels gedreven door een reeks strategische overnames en licentieovereenkomsten. In 2004 nam het bedrijf het Zwitserse horlogemerk Zodiac over, gevolgd door de overname van Michele Watch in 2005. Een belangrijke stap in 2012 was de aankoop van Skagen, een Deens designmerk. De meest opvallende verschuiving vond echter plaats met de agressieve inval van het bedrijf in de markt voor connected devices.

Sleutelfiguren van het bedrijf zijn onder meer oprichter en voormalig CEO Tom Kartsotis en de huidige CEO is Franco Fogliato. Fossil Group heeft een breed netwerk van fysieke winkels en een e-commerceplatform met mondiaal bereik. Volgens recente rapporten onderhoudt het bedrijf een aanzienlijk aantal verkooppunten, waaronder eigen winkels, concessies in warenhuizen en multi-brand groothandelspartners.

De producten van het merk bevinden zich over het algemeen in een middensegment en zijn bedoeld om toegankelijk te zijn voor een breed consumentenbestand. Een herenhorloge Fossil uit de ‘everyday automatic’ collectie kost bijvoorbeeld 295 dollar, een ‘Fossil logan’ damestas 220 dollar en een ‘val’ zilverkleurige armband 75 dollar. De productie van het bedrijf wordt grotendeels uitbesteed, voornamelijk aan fabrikanten in China, wat gebruikelijk is in de consumentenelektronica- en accessoire-industrie.

In de afgelopen twee jaar was de meest opmerkelijke ontwikkeling voor Fossil Group het besluit om de smartwatch-business te verlaten. Deze strategische stap is een direct gevolg van een uitdagende markt waarin het bedrijf moeite had om te concurreren met technologie giganten zoals Apple en Samsung. De belangrijkste reden voor de aanzienlijke daling van de aandelenkoers in de afgelopen periode kan worden toegeschreven aan teruglopende omzetten, een mislukte overgang naar smartwatches en een algemene malaise in de traditionele horlogemarkt als gevolg van veranderende consumentenvoorkeuren en economische malaise. Het aandeel van het bedrijf heeft te maken gehad met aanzienlijke druk, omdat het worstelt met dalende verkopen en probeert zijn activiteiten te herstructureren in het kader van een plan dat bekend staat als het ‘Transform and Grow’ plan.

In de afgelopen twaalf maanden is de aandelenkoers van Fossil Group met 188 procent gestegen, ondanks een aanhoudende daling van de omzet. De belangrijkste drijfveer achter deze waardestijging van de aandelen is niet de omzetgroei, maar eerder een verbetering van de winstgevendheidscijfers van het bedrijf en een optimistisch beleggerssentiment ten aanzien van het ‘Transform and Grow’ (TAG) plan.

Prestaties en financiële vooruitzichten

Fossil Group had zijn beursgang in 1993. De introductiekoers was negen dollar. Het aandeel van het bedrijf heeft in de loop van zijn geschiedenis extreme volatiliteit gekend. De hoogste koers ooit voor het aandeel van Fossil Group was 134 dollar in 2014, terwijl het laagste punt ooit een fractie daarvan is. In het lopende jaar begon het aandeel op 1,80 dollar en heeft het een dieptepunt van 0,86 dollar gezien, wat de aanhoudende neerwaartse druk op de aandelenkoers weerspiegelt. Momenteel staat het aandeel dit jaar 95 procent hoger.

De aandelenkoersprestaties over de afgelopen vijf en tien jaar vertoonden een sterke daling. Vergeleken met belangrijke indices of sectorgemiddelden presteerde Fossil Group consequent ondermaats, wat de worsteling benadrukt om relevant te blijven in een zeer concurrerende en evoluerende markt. In de afgelopen vijf jaar heeft het aandeel aanzienlijke negatieve rendementen geboekt, terwijl de S&P Small-Cap 600-index over het algemeen een positieve groei heeft laten zien, wat Fossil's specifieke bedrijfsproblemen onderstreept. De aandelencrash van Fossil Group rond 2015 werd veroorzaakt door verschillende convergerende factoren, waaronder afnemende verkopen, tegenvallende winsten, negatieve vooruitzichten, tegenwind van vreemde valuta en verstoring van de industrie door smartwatches.

Omzet en groei

Fossil Group heeft de afgelopen jaren te maken gehad met aanhoudende omzetdalingen. In 2021 bedroeg de omzet 1,87 miljard dollar. Dit cijfer daalde tot 1,68 miljard dollar in 2022 en verder tot 1,41 miljard dollar in 2023. Over 2024 daalde de omzet tot 1,15 miljard dollar, wat een duidelijke neerwaartse trend laat zien. De belangrijkste oorzaken van deze omzetdaling zijn een afname van de vraag naar traditionele horloges en een gebrek aan concurrentievoordeel in de smartwatch categorie.

Winstgevendheid

De winstgevendheid van Fossil Group is zwaar getroffen door de dalende verkopen. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren nettoverliezen geboekt. In 2023 bedroeg de nettowinstmarge -11,12 procent, gevolgd door -9 procent in 2024. De brutomarges zijn ook onder druk komen te staan, hoewel het bedrijf ernaar heeft gestreefd deze te verbeteren door middel van kostenbesparende initiatieven en heronderhandelingen over de toeleveringsketen. De operationele marges (EBITDA/EBIT) waren negatief, wat wijst op hoge operationele kosten ten opzichte van de omzet. Factoren die van invloed zijn op deze daling zijn een verschuiving in de vraag van consumenten weg van de kernproducten, toenemende concurrentie en kosten in verband met herstructurering en het verlaten van de smartwatchmarkt.

Dividend en kasstroom

Fossil Group keert momenteel geen dividend uit en het dividendrendement is feitelijk nul. Dit is in lijn met een bedrijf dat zich richt op een turnaround-strategie, waarbij kasmiddelen worden behouden om de activiteiten te financieren en schulden af te lossen in plaats van te worden teruggegeven aan de aandeelhouders. De vrije kasstroom is ook een punt van zorg geweest, waarbij het bedrijf vaak negatieve cijfers rapporteert, wat aangeeft dat het niet voldoende kasmiddelen genereert uit zijn activiteiten om kapitaaluitgaven en andere verplichtingen te dekken.

Vergelijking met concurrenten

De prestaties van Fossil Group blijven aanzienlijk achter bij die van belangrijke concurrenten in de bredere accessoire- en horlogemarkt. Een vergelijking met twee belangrijke concurrenten, Movado Group en G-III Apparel Group, schetst een uitdagend beeld voor Fossil.

Movado Group, een Zwitsers horlogebedrijf, rapporteerde een omzet van 650,8 miljoen dollar en een positief nettoresultaat. G-III Apparel Group, een Amerikaans modebedrijf, rapporteerde een omzet van 3,16 miljard dollar en een positief nettoresultaat. Fossil Group daarentegen heeft een hogere omzet van 1,15 miljard dollar, maar lijdt nettoverlies. Qua winstgevendheid staan de negatieve marges van Fossil Group in schril contrast met de positieve nettomarges en operationele marges van zowel Movado Group als G-III Apparel Group. De koers-winstverhouding (K/W) is een belangrijke waarderingsmaatstaf, maar de negatieve winst van Fossil Group maakt deze maatstaf niet van toepassing, terwijl zowel Movado Group als G-III Apparel Group een positieve K/W hebben. Dit benadrukt de financiële problemen waarmee Fossil Group wordt geconfronteerd.

De traditionele horlogemarkt kent een aanzienlijke tweedeling, gedreven door veranderende consumentenvoorkeuren. Terwijl smartwatches, met hun gezondheidsregistratie en connectiviteitsfuncties, een groot deel van de instap- en middenklasse segmenten voor zich hebben genomen, vertonen de luxe- en tweedehands sectoren van de traditionele horlogemarkt veerkracht en groei.

SWOT-analyse

Sterktes

De belangrijkste sterke punten van Fossil Group zijn de sterke wereldwijde merkherkenning, met name voor het vlaggenschipmerk Fossil. Het profiteert ook van een gevarieerde portfolio van gelicentieerde merken, wat zorgt voor een breed bereik in verschillende consumentensegmenten. Het bedrijf beschikt over een gevestigd wereldwijd distributienetwerk, inclusief eigen e-commerce en winkels, wat een direct kanaal naar consumenten biedt. Bovendien blijft de ervaring op het gebied van productontwerp en -ontwikkeling een kerncompetentie.

Zwaktes

De zwakke punten van het bedrijf zijn aanzienlijk en zijn de belangrijkste oorzaken van de recente problemen. Er is een sterke afhankelijkheid van de traditionele horlogemarkt, die in een structurele neergang verkeert. Fossil Group heeft ook een trage aanpassing aan nieuwe consumententrends getoond, met name de verschuiving naar digitale en slimme apparaten. De financiële resultaten wijzen op hoge operationele kosten, die momenteel niet in lijn zijn met de dalende omzetbasis, wat leidt tot negatieve winstgevendheid. Een verdere zwakte is de perceptie van het merk, die is aangetast door de dalende populariteit van modehorloges.

Kansen

De kansen voor Fossil Group liggen in verschillende externe factoren. Opkomende markten, met name in Azië zoals India, vertegenwoordigen een groeigebied waar de vraag van consumenten naar modeaccessoires sterk blijft. Het bedrijf zou ook kunnen profiteren van nieuwe technologieën die verder gaan dan smartwatches, zoals verbonden sieraden of andere lifestyle-apparaten. Veranderende consumententrends in de richting van duurzaamheid en tweedehands mode zouden nieuwe wegen kunnen openen voor productontwikkeling en merkpartnerschappen.

Bedreigingen

De bedreigingen voor Fossil Group zijn talrijk. Het bedrijf heeft te maken met felle concurrentie van zowel traditionele horlogemakers als, belangrijker nog, van technologiebedrijven zoals Apple in de markt voor connected devices. Een economische neergang zou de consumentenuitgaven aan discretionaire items zoals horloges en sieraden verder kunnen dempen. Veranderend consumentengedrag, waaronder een voorkeur voor minimalistische esthetiek en digitale tijdregistratie op smartphones, vormt een bedreiging op lange termijn voor de kernactiviteiten.

Duurzaamheid en ESG Fossil Group werkt aan de integratie van duurzaamheid in zijn bedrijfsvoering. De strategie ‘make time for good’ richt zich op drie pijlers: ‘goed voor de planeet’, ‘goed voor gemeenschappen’ en ‘goed voor onze mensen’.

Het bedrijf streeft ernaar zijn impact op het milieu te verminderen door middel van verschillende initiatieven. Dit omvat het toenemende gebruik van duurzame materialen in zijn producten en verpakkingen en een focus op het verminderen van afval. Zo heeft het bedrijf horloges geïntroduceerd met kasten van gerecycled roestvrij staal en handtassen van veganistisch leer op basis van cactus. Op sociaal vlak hanteert Fossil Group beleid met betrekking tot mensenrechten en arbeidspraktijken in zijn toeleveringsketen, die het beschrijft in zijn gedragscode voor fabrikanten. Het neemt ook deel aan maatschappelijke ondersteuning via vrijwilligersprogramma's voor werknemers. Op het gebied van governance hanteert het bedrijf beleid inzake bedrijfsethiek en transparantie.

Ondanks deze initiatieven wordt een modebedrijf van de omvang van Fossil Group gecontroleerd op zijn ecologische voetafdruk, de transparantie van de toeleveringsketen en de levenscyclus van zijn producten. Het belang van ESG-factoren voor beleggers en consumenten neemt toe, waarbij belanghebbenden meer nadruk leggen op de inzet van een bedrijf voor ethische praktijken. Sterke ESG-prestaties kunnen de reputatie van een merk versterken en sociaal bewuste beleggers aantrekken, terwijl controverses kunnen leiden tot reputatieschade en financieel risico. De inspanningen van Fossil Group op dit gebied zijn belangrijk voor de levensvatbaarheid op lange termijn en voor het aantrekken van een nieuwe generatie consumenten en beleggers.

Aandelenkoers Fossil Group door de jaren heen Credits: Google Finance

Conclusie en perspectief voor beleggers Fossil Group is een bedrijf dat midden in een aanzienlijke herstructurering zit en worstelt met een dalende kernactiviteit en een uitdagend concurrentielandschap. De recente financiële prestaties, gekenmerkt door consistente omzetdalingen en negatieve winstgevendheid, weerspiegelen de diepgewortelde problemen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd. De strategische stap weg van smartwatches is een erkenning van het falen om in die sector te concurreren, maar de toekomst van de traditionele productcategorieën blijft onzeker.

Gezien de huidige financiële situatie, de aanzienlijke risico's en het ontbreken van een dividend, zijn de aandelen van Fossil Group niet geschikt voor een dividend- of waardebelegger. De extreme volatiliteit van het aandeel en een geschiedenis van aanzienlijke verliezen maken het een zeer speculatieve belegging. Het zou echter een belegger met een hoog risico en een contrarian visie kunnen aanspreken die gelooft in het turnaround-plan van het management. Dit type belegger zou wedden op het succes van het ‘transform and grow’ plan om het bedrijf te stabiliseren, de marges te verbeteren en nieuwe inkomstenstromen te vinden. Het potentieel voor een hoog rendement bestaat alleen als het bedrijf zijn strategie succesvol kan uitvoeren en weer winstgevend kan worden, maar dit is verre van gegarandeerd.

De specifieke risico's van dit aandeel zijn onder meer een aanhoudende daling van de verkoop van traditionele horloges, een mogelijk mislukken van het herstructureringsplan en een onvermogen om effectief te innoveren. Het potentieel ligt in het vermogen van het merk om zijn erfgoed en wereldwijde aanwezigheid te gebruiken om over te stappen naar nieuwe, winstgevende productcategorieën en de interesse van consumenten opnieuw aan te wakkeren.

Disclaimer: Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is geen financieel advies. De inhoud is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens en vormt op geen enkele wijze een aanbeveling om effecten te kopen, verkopen of aan te houden. Elke belegging in aandelen brengt risico's met zich mee. Voordat beleggingsbeslissingen worden genomen, moeten beleggers hun eigen grondig onderzoek doen en een gekwalificeerde financieel adviseur raadplegen.