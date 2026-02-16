Analyse: Hoe het 'Bad Bunny-effect' en aandeleninkoop de koers van Inditex beïnvloeden

Madrid – Een week lang domineerde de belangrijkste keten van de Spaanse groep wereldwijd de krantenkoppen. De aanleiding was de spraakmakende samenwerking met Bad Bunny tijdens de Super Bowl. Hiermee werd de Puerto Ricaan gekroond tot de artiest met de “grootste impact” in de geschiedenis van het sportevenement. Het is dan ook interessant om te zien hoe investeerders en de markt deze impact hebben gewaardeerd. Een kleine spoiler: ondanks een aanvankelijk koele ontvangst, viel het in de smaak.

Het startpunt van deze analyse van de beursprestaties van Inditex is dinsdag 6 januari 2026. Op die dag bereikten de aandelen van Inditex een nieuwe mijlpaal door voor het eerst de grens van 57 euro per aandeel te doorbreken. Ze vestigden een nieuw historisch record van 57,18 euro per aandeel. Een dag later werd dit record opnieuw verbroken met een koers van 57,74 euro, zoals FashionUnited destijds al meldde. Het leek erop dat de aandelen van de Spaanse modegigant dag na dag nieuwe records zouden vestigen. Deze bubbel barstte echter na de laatste waardering van het bedrijf door de Amerikaanse investeringsbank Morgan Stanley, die op 14 januari bekend werd. De aandelen van Inditex sloten die dag met een daling van 1,51 procent op 56,26 euro per aandeel.

De daling was niet van korte duur en zette een neerwaartse trend in. Het dieptepunt werd bereikt op 29 januari, toen de aandelen van Inditex daalden tot 53,82 euro per aandeel. Vanaf dat punt wisten de aandelen zich in slechts vijftien dagen te herstellen en opnieuw recordhoogtes te bereiken.

Nieuw historisch record: Inditex bereikt 58 euro per aandeel

Een belangrijk keerpunt in de recente stijging was de opmerkelijke opwaartse impuls die de aandelen van Inditex op 4 februari kregen. De aandelen van de Spaanse modegigant stegen die dag met 3,36 procent, van 54,76 euro naar 56,60 euro per aandeel. Deze aanzienlijke waardestijging vond — toevallig of niet — plaats op dezelfde dag dat Inditex na sluiting van de beurs de Spaanse beurswaakhond (CNMV) informeerde over het besluit van de Raad van Bestuur. Er werd een aandeleninkoopprogramma gestart voor een maximumbedrag van 180 miljoen euro.

Na de bekendmaking van dit nieuws schoten de aandelen van Inditex de volgende dag, 5 februari, direct omhoog naar een nieuw historisch record van 58,14 euro per aandeel. Dit is tot op heden de hoogste koers die het aandeel Inditex heeft bereikt. De koers zakte echter snel weer in en sloot de dag op 56,70 euro. Dat is een stijging van slechts 0,18 procent ten opzichte van de slotkoers van 56,60 euro op 4 februari.

Nieuwe recordstijging: het ‘Bad Bunny-effect’

Afgezien van het ‘incidentele record’ van 58,14 euro op donderdag 5 februari, bereikten de aandelen van Inditex na de aankondiging van het terugkoopprogramma precies een week geleden een dieptepunt. Op vrijdag 6 februari daalden ze tot 55,68 euro per aandeel. Toch sloten ze de dag af met een stijging van 0,78 procent op 57,14 euro. Hiermee bereikten ze weer een slotkoers boven de 57 euro, iets wat sinds 13 januari, toen het aandeel sloot op 57,12 euro, niet meer was voorgekomen.

Vanaf dat moment begon een handelsweek die in het teken stond van het ‘Bad Bunny-effect’, zowel in de media als op economisch vlak. Hoewel de impact aanvankelijk niet zichtbaar was in de aandelenkoers van de eigenaar van Zara — de koers opende maandag op 57,08 euro en daalde naar 56,54 euro — sloot de dag toch met een waardestijging van 0,49 procent op 57,42 euro per aandeel. Vanaf dat punt begon een nieuwe stijging naar recordhoogtes. Op dinsdag 10 februari steeg de koers naar 57,90 euro per aandeel. Na enkele schommelingen stegen de aandelen van Inditex op donderdag 12 februari met 0,81 procent en sloten op 57,46 euro per aandeel.

In afwachting van de slotkoers op vrijdag, zijn de aandelen van Inditex deze week met 0,56 procent gestegen. De koers ging van 57,14 euro op vrijdag 6 februari naar 57,46 euro afgelopen donderdag. Dit lijkt een bescheiden percentage, maar het bevestigt de recente recordhoogtes van Inditex. Met uitzondering van dinsdag 10 februari, toen het aandeel sloot op 56,94 euro, is de koers sinds vorige week vrijdag consequent boven de 57 euro per aandeel gebleven bij het sluiten van de beurs.

Met 200.000 ‘teruggekochte’ aandelen

Naast de beurskoersen heeft Inditex een update gegeven over het aandeleninkoopprogramma dat op 4 februari werd aangekondigd. Het bedrijf meldt de aankoop van ongeveer 200.000 aandelen. Deze aandelen zijn op 5 en 6 februari gekocht tegen prijzen die varieerden van 55,78 euro tot 57,92 euro per aandeel.

In een gedetailleerde melding aan de CNMV laat het bedrijf weten dat er als onderdeel van het aangekondigde terugkoopprogramma in totaal 199.000 aandelen op de markt zijn gekocht tussen 5 en 6 februari. Op de eerste dag werden 107.000 aandelen gekocht. Hiervan werden 72.194 aankooporders uitgevoerd op de beurs van Madrid tegen een gewogen gemiddelde prijs van 56,85 euro. De overige 34.806 werden gekocht op Euronext tegen een gewogen gemiddelde prijs van 56,81 euro. Op 6 februari werden 92.000 aandelen gekocht: 60.130 op de beurs van Madrid tegen een gemiddelde prijs van 56,59 euro, en 31.870 op Euronext tegen een gewogen gemiddelde prijs van 56,52 euro.

In het kort De aandelen van Inditex hebben een nieuw historisch record van 58,14 euro per aandeel bereikt, gedreven door het aandeleninkoopprogramma van 180 miljoen euro.

De samenwerking van Zara met Bad Bunny tijdens de Super Bowl zorgde voor een ‘Bad Bunny-effect’. Na een koele start, dreef dit de aandelenkoers van Inditex op, waardoor deze zich stabiliseerde rond de 57 euro.

Als onderdeel van het terugkoopprogramma heeft Inditex de aankoop van ongeveer 200.000 aandelen gemeld tussen 5 en 6 februari, tegen prijzen die varieerden tussen 55,78 en 57,92 euro per aandeel.