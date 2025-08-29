Analyse: Tapestry bereikt nieuwe piek met stijgende koers

Tapestry, Inc., gevestigd in New York, is een toonaangevende Amerikaanse multinational holdingmaatschappij, gespecialiseerd in luxe modeaccessoires en lifestyleproducten. Het portfolio van het bedrijf omvat twee merken: Coach en Kate Spade New York. Deze analyse komt op een cruciaal moment voor Tapestry, volgend op de recente jaarresultaten en de strategische beslissing om de merkenportfolio te stroomlijnen. Deze beslissing heeft de aandacht van investeerders getrokken, wat de aandelenkoers deze maand naar een nieuw record heeft gedreven. De huidige positie van het bedrijf op de aandelenmarkt wordt beïnvloed door zowel de recente prestaties als de bredere trends binnen de luxegoederenmarkt.

Bedrijfsprofiel en geschiedenis

Coach, oorspronkelijk opgericht in 1941 als een familiebedrijf in een loft in Manhattan, begon als een fabrikant van lederwaren. Het bedrijfsmodel evolueerde van een kleine lederwarenfabriek tot een beursgenoteerd moederbedrijf van verschillende merken, met als hoogtepunt de naamswijziging naar Tapestry, Inc. in 2017. Deze naamswijziging weerspiegelde het gediversifieerde portfolio. Deze transformatie werd gekenmerkt door een reeks belangrijke overnames, waaronder de aankoop van Kate Spade New York in 2017.

Het bedrijf wordt geleid door Chief Executive Officer Joanne Crevoiserat, die sinds 2020 deze functie bekleedt. Andere sleutelfiguren zijn Scott Roe, die fungeert als Chief Operating Officer en Chief Financial Officer.

Tapestry heeft een aanzienlijke wereldwijde retailvoetafdruk, inclusief directe verkoopkanalen (D2C) zoals retail- en outletwinkels, merkgebonden e-commercesites en shop-in-shops. Het bedrijf werkt ook samen met groothandels en licentiepartners om zijn bereik te vergroten.

De prijsklasse van de producten van het bedrijf varieert per merk. Coach biedt artikelen aan in het middensegment van de luxemarkt; een Coach ‘Tabby’ schoudertas kost bijvoorbeeld ongeveer 550 dollar, terwijl een portemonnee ongeveer 150 dollar kost. Producten van Kate Spade New York bevinden zich doorgaans in een vergelijkbare prijsklasse, met een tas die voor ongeveer 300 dollar wordt verkocht.

Het meest opmerkelijke nieuws voor Tapestry was de mogelijke fusie met Capri Holdings. Deze overeenkomst is eind 2024 officieel geannuleerd vanwege regelgevende problemen. Dit zou een strategische zet zijn geweest die luxemerken als Versace, Michael Kors en Jimmy Choo in de Tapestry-portfolio zou hebben gebracht, waarmee een nieuw Amerikaans luxe modeconglomeraat zou zijn ontstaan. Een andere belangrijke ontwikkeling was de recente verkoop van het merk Stuart Weitzman aan Caleres deze maand.

Prestaties en financiële vooruitzichten

Tapestry (toen nog Coach, Inc.) had zijn beursgang op de New York Stock Exchange in oktober 2000, met een introductieprijs van 16 dollar per aandeel. Tapestry, Inc. heeft drie aandelensplitsingen gehad, die allemaal plaatsvonden toen het bedrijf nog Coach, Inc. heette. Op 5 april 2005: een twee-voor-één splitsing. Op 2 oktober 2003: een twee-voor-één splitsing. Op 5 juli 2002: een twee-voor-één splitsing. De prijs na splitsing zou ongeveer 2,25 dollar bedragen.

De aandelenkoers heeft in de loop der jaren aanzienlijke schommelingen gekend. De hoogste koers ooit van 114,05 dollar werd bereikt op 13 augustus 2025, terwijl de laagste koers ooit 3 dollar was in oktober 2000. Begin 2025 was de prijs 66 dollar, met de laagste prijs na de aandelensplitsing rond 12 dollar rond juni 2020.

In de afgelopen tien jaar heeft de aandelenkoers van Tapestry periodes van zowel groei als volatiliteit gekend, als gevolg van verschuivingen in het retaillandschap en de bedrijfsstrategie. De recente aandelenkoers, met name in 2025, heeft een opmerkelijke stijging laten zien, met een slotkoers van 102,61 dollar op 28 augustus 2025. Deze prestatie is beïnvloed door positieve winstrapporten die de verwachtingen overtroffen.

Omzet en groei

In het boekjaar dat eindigde in juni 2024 bedroeg de omzet van Tapestry 6,67 miljard dollar, wat een groei van 0,2% vertegenwoordigde ten opzichte van het voorgaande jaar. De omzet van het bedrijf heeft de afgelopen vijf jaar wisselende groei laten zien; zo groeide de omzet met 15,8% in boekjaar 2021 en met 16,3% in boekjaar 2022, maar daalde met 0,4% in boekjaar 2023. De belangrijkste aanjagers van groei waren de sterke prestaties van het merk Coach en de uitbreiding van digitale en e-commercekanalen, met name in Noord-Amerika en Azië. Omgekeerd hebben een uitdagende macro-economische omgeving en een daling van de consumentenbestedingen aan luxegoederen de groei geremd.

Winstgevendheid

De nettowinst van Tapestry is beïnvloed door een combinatie van factoren. De gemiddelde nettowinstmarge van het bedrijf voor boekjaar 2024 was 12,3%, een stijging ten opzichte van 11,19% in boekjaar 2023. De brutowinstmarge van het bedrijf verbeterde, wat duidt op effectief kostenbeheer. Recente financiële rapporten hebben echter een aanzienlijke daling van het nettoresultaat tot 183,2 miljoen dollar laten zien ten opzichte van 816 miljoen dollar in boekjaar 2024, grotendeels als gevolg van een bijzondere waardevermindering van 854,8 miljoen dollar met betrekking tot goodwill en immateriële activa.

Dividend en kasstroom

Tapestry hanteert een driemaandelijks dividendbeleid en heeft zijn dividend vier jaar op rij verhoogd. Het huidige dividendrendement is 1,39%, met een payout ratio van 163,37%. De payout ratio van Tapestry is ongebruikelijk hoog in 2025, vooral omdat het nettoresultaat sterk daalde als gevolg van grote bijzondere waardeverminderingslasten, terwijl het bedrijf zijn dividenduitkeringen en inkoopprogramma voortzette of verhoogde. Dit kan van invloed zijn op het vermogen om opnieuw te investeren in het bedrijf.

Concurrentievergelijking

In vergelijking met concurrenten, zoals het Britse luxemerk Burberry en het in de VS gevestigde Capri Holdings (vóór de potentiële overname), heeft Tapestry op bepaalde gebieden sterker gepresteerd. In een recente periode had Tapestry een omzet van 7 miljard dollar over de afgelopen twaalf maanden en een nettowinstmarge van 2,6%. Capri Holdings rapporteerde daarentegen een omzet van 4,4 miljard dollar over de afgelopen twaalf maanden en een nettowinstmarge van -25,4%, terwijl Burberry een aanzienlijke daling van de bedrijfswinst rapporteerde voor boekjaar 2025, een afname van 88% tot 26 miljoen pond. De koers-winstverhouding (K/W) van Tapestry is hoog met 121,5, wat aanzienlijk hoger is dan veel van zijn concurrenten, wat het optimisme van beleggers over de toekomstige groeivooruitzichten weerspiegelt.

SWOT-analyse

Sterktes

Sterke merkenportfolio: De belangrijkste sterkte van het bedrijf ligt in zijn merkenportfolio, met Coach als hoeksteen. Coach is consequent goed voor een aanzienlijk deel van de omzet en bedrijfswinst van het bedrijf, ondersteund door een loyaal klantenbestand.

Robuuste digitale mogelijkheden: Tapestry heeft geïnvesteerd in zijn e-commerceplatforms, waardoor een naadloze omnichannel-ervaring wordt geboden. Dit heeft het directe bereik van de consument vergroot en maakt geavanceerde technologieën mogelijk om de klantbetrokkenheid te verbeteren.

Wereldwijde aanwezigheid: Het bedrijf heeft een solide aanwezigheid in belangrijke internationale markten, met name in Azië, wat een basis vormt voor verdere wereldwijde expansie.

Zwaktes

Afhankelijkheid van één merk: Ondanks zijn merkenportfolio blijft het bedrijf sterk afhankelijk van de prestaties van Coach. Een terugval voor dit merk zou een aanzienlijke impact kunnen hebben op de algehele financiële gezondheid van het bedrijf.

Gevoeligheid voor economische cycli: Als verkoper van luxe goederen is de prestatie van Tapestry gevoelig voor macro-economische neergangen en schommelingen in het consumentenvertrouwen. Dit bleek uit een aanzienlijke daling van het nettoresultaat.

Intense concurrentie: De luxegoederenmarkt is zeer concurrerend en vereist voortdurende innovatie en aanzienlijke marketinginvesteringen om relevant te blijven tegenover gevestigde en opkomende rivalen.

Kansen

Expansie in opkomende markten: Er is een kans voor verdere expansie in opkomende markten, met name in Azië en andere ontwikkelingslanden, waar een groeiende middenklasse de vraag naar luxegoederen stimuleert.

Duurzaamheidsinitiatieven: Consumenten geven steeds meer prioriteit aan merken met sterke duurzaamheidsreferenties. Tapestry heeft de kans om zijn betrokkenheid bij ESG-initiatieven te verdiepen, wat een nieuw segment van maatschappelijk bewuste consumenten zou kunnen aantrekken.

‘Koop nu, betaal later’ en nieuwe retailformaten: Het omarmen van nieuwe retailtechnologieën en betaaloplossingen zoals ‘koop nu, betaal later’ zou een jongere, meer technisch onderlegde doelgroep kunnen aantrekken.

Bedreigingen

Economische neergangen: Een economische recessie kan leiden tot een daling van de consumentenbestedingen aan luxeartikelen, wat een directe impact heeft op de omzet en winstgevendheid van het bedrijf.

Intense concurrentie: Concurrenten zoals LVMH en Kering, die over enorme middelen en een breder scala aan luxemerken beschikken, vormen een aanzienlijke bedreiging. Het bedrijf wordt ook geconfronteerd met concurrentie van kleinere, direct-to-consumer merken die zich snel kunnen aanpassen aan trends.

Verstoringen in de toeleveringsketen: De afhankelijkheid van het bedrijf van een wereldwijde toeleveringsketen maakt het kwetsbaar voor geopolitieke risico's, handelsspanningen en logistieke uitdagingen die van invloed kunnen zijn op de kosten en efficiëntie.

Duurzaamheid en ESG

Tapestry heeft zijn ‘Our Social Fabric’ corporate responsibility framework vastgesteld, dat zich richt op drie pijlers: mensen, planeet en gemeenschap. Het bedrijf heeft een speciale ESG Task Force, bestaande uit senior leiders en leden uit verschillende functies. In 2021 kondigde het bedrijf verschillende ambitieuze toezeggingen aan, waaronder een minimumloon van 15 dollar per uur voor zijn Amerikaanse uurloonwerkers en een initiatief om honderd procent hernieuwbare elektriciteit aan te schaffen in zijn winkels, kantoren en distributiecentra tegen 2025.

Qua specifieke initiatieven heeft het bedrijf de Tapestry Foundation opgericht, met een initiële toezegging van 50 miljoen dollar om gelijkheid te bevorderen en klimaatverandering te bestrijden. Tapestry heeft ook een percentage van de jaarlijkse variabele beloning van zijn leiderschap gekoppeld aan doelstellingen op het gebied van gelijkheid, inclusie en diversiteit. Dit signaleert een engagement om ESG-statistieken te integreren in zijn bedrijfsactiviteiten. Voor beleggers en consumenten worden deze ESG-factoren steeds relevanter, aangezien ze worden gezien als indicatoren voor de veerkracht en waarde van een bedrijf op lange termijn.

Aandelenkoers afgelopen twaalf maanden Credits: Tapestry

Conclusie en perspectief voor beleggers

Tapestry is een bedrijf dat een strategische transformatie ondergaat, na met succes een niet-kernmerk te hebben afgestoten en de geannuleerde fusie met Capri Holdings achter zich te hebben gelaten. Het bedrijf heeft veerkracht en sterke merkwaarde getoond, met name met zijn vlaggenschipmerk Coach. De focus op digitale expansie en kostenbeheersing heeft het bedrijf geholpen om recente tegenwind te doorstaan.

Het aandeel is mogelijk geschikt voor een groeib belegger die gelooft in de langetermijnstrategie van het bedrijf en zijn vermogen om organische groei te realiseren. Het recente opwaartse traject van de aandelenkoers en de hoge koers-winstverhouding suggereren dat de markt positief is over dit groeipotentieel. Het is echter mogelijk geen ideale keuze voor een waardebelegger vanwege de hoge waarderingsratio's.

De specifieke risico's verbonden aan het aandeel zijn onder meer de aanhoudende blootstelling aan economische schommelingen die van invloed kunnen zijn op de consumentenbestedingen en de mogelijkheid dat concurrentie het marktaandeel uitholt. Het potentieel van het aandeel ligt in zijn vermogen om zijn gestroomlijnde merkenportfolio te benutten, de efficiëntie te verhogen en een groter deel van de wereldwijde luxemarkt te veroveren.

Disclaimer: Deze analyse is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag absoluut niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Het is essentieel dat personen hun eigen grondig onderzoek doen en een financieel adviseur raadplegen voordat ze beleggingsbeslissingen nemen.