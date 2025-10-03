Analyse: Victoria's Secret & Co. navigeert door volatiliteit met strategische draai en focus op kernkwaliteiten

Victoria's Secret & Co., de in de Verenigde Staten gevestigde gespecialiseerde retailer, is voornamelijk actief in de kledingsector, met een focus op lingerie, loungewear en beautyproducten. De kernactiviteiten draaien om het ontwerp, de marketing en de verkoop van producten onder de merknamen Victoria's Secret en PINK. De recente analyse van de financiële gezondheid van het bedrijf is ingegeven door de publicatie van de laatste kwartaalcijfers voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2025, die de verkoopprognoses overtroffen. Ook de lopende strategische herpositionering, 'Path to Potential', is een aanleiding voor de analyse. Het bedrijf navigeert momenteel door een uitdagend retaillandschap. De aandelenkoers weerspiegelt de volatiliteit die wordt veroorzaakt door zowel macro-economische onzekerheid als de uitvoering van de merktransformatie.

Bedrijfsprofiel en geschiedenis

Victoria's Secret werd in 1977 in Californië opgericht door Roy Raymond. Een belangrijk keerpunt vond plaats in 1982, toen Les Wexner, de oprichter van L Brands, het bedrijf overnam. Hij transformeerde het van een niche-retailer naar een spraakmakend massamerk, waardoor de aanwezigheid in Amerikaanse winkelcentra aanzienlijk werd uitgebreid. Het bedrijfsmodel evolueerde van een traditionele lingerieretailer naar een wereldwijde mode- en beautygigant, met name door de jaarlijkse, groots opgezette televisieshows van 1995 tot 2018.

Belangrijke ontwikkelingen zijn onder meer de lancering van PINK in 2002, een submerk gericht op jongere consumenten met loungewear en vrijetijdskleding. De belangrijkste structurele verandering vond plaats in augustus 2021. Toen werd de Victoria's Secret-divisie afgesplitst van L Brands (nu Bath & Body Works, Inc.) en een onafhankelijke, beursgenoteerde onderneming: Victoria's Secret & Co.

De huidige algemeen directrice is Hillary Super. De producten van het bedrijf worden verkocht via een aanzienlijk wereldwijd netwerk, met meer dan duizend verkooppunten wereldwijd. Dit omvat eigen winkels in de Verenigde Staten, Canada en China, evenals internationale partnerwinkels. Het merk positioneert zich in het toegankelijke luxe- of premium middensegment. Voorbeelden van populaire artikelen zijn de licht voorgevormde beha Body by Victoria, die doorgaans voor ongeveer vijftig dollar wordt verkocht, een kanten slip uit de Very Sexy-collectie voor ongeveer zestien dollar en een flesje Bombshell-parfum voor circa 79 dollar. De productie vindt voornamelijk plaats via een netwerk van externe leveranciers, waarbij de toeleveringsketen van het bedrijf strikte naleving van de Supplier Code of Conduct vereist.

Het meest opmerkelijke nieuws van de afgelopen twee jaar is de versnelde merktransformatie van het bedrijf. Hierbij is afgestapt van het eenzijdige 'fantasie'-imago uit het verleden naar een imago gericht op inclusiviteit, modern comfort en de diverse ervaringen van vrouwen. De overname van het direct-to-consumer (D2C) online lingeriemerk Adore Me begin 2023 was een belangrijke stap om de digitale capaciteiten te versnellen en een nieuwe klantengroep aan te spreken. De koerswijzigingen van de afgelopen periode zijn grotendeels toe te schrijven aan wisselende kwartaalresultaten en macro-economische druk op de discretionaire consumentenbestedingen. Ook het beleggerssentiment over het succes en de snelheid van het herstelplan van het merk speelt een rol, inclusief de volatiliteit door herstructureringskosten en de impact van importheffingen.

Prestaties en financiële vooruitzichten

De beursintroductie van het bedrijf vond plaats op 3 augustus 2021, na de afsplitsing van L Brands. De slotkoers op de eerste handelsdag was ongeveer 58 dollar per aandeel.

Het aandeel heeft sinds de beursgang aanzienlijke volatiliteit gekend. De hoogste slotkoers ooit was 74 dollar in augustus 2021, kort na de afsplitsing. Het dieptepunt ligt daarentegen rond de 13 dollar, het recente laagste punt in tweeënvijftig weken. De koers aan het begin van het boekjaar 2025 was ongeveer twintig dollar. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2025 bedroeg de aandelenkoers circa 26 dollar. De prestaties van het afgelopen jaar weerspiegelen een strijd om een consistent momentum te behouden te midden van de volatiliteit in de sector, met sterk schommelende koersen. Gegevens over de langetermijnkoers zijn beperkt vanwege de recente onafhankelijke beursnotering van het bedrijf.

Omzet en groei

Victoria's Secret & Co. kampt de laatste tijd met tegenwind op het gebied van omzet. De netto-omzet voor het volledige boekjaar 2023 bedroeg 6,34 miljard dollar en daalde naar 6,23 miljard dollar in het boekjaar 2024. Over de afgelopen twaalf maanden tot het einde van het tweede kwartaal van 2025 bedroeg de totale omzet ongeveer 6,27 miljard dollar.

De verhoogde prognose van het bedrijf voor het volledige boekjaar 2025 voorspelt een netto-omzet tussen 6,3 miljard en 6,4 miljard dollar, wat duidt op een licht stijgende lijn. De belangrijkste aanjagers van potentiële groei zijn de internationale expansie, de groei van het merk PINK en een hernieuwde focus op kerncategorieën met productinnovatie, zoals de vernieuwde Very Sexy-collectie. Remmende factoren zijn de hoge inflatie en een uitdagend wereldwijd macro-economisch klimaat, die de discretionaire consumentenbestedingen onder druk zetten. Daarnaast is er een geschatte impact van importheffingen van ongeveer vijftig miljoen dollar in het boekjaar 2025.

Winstgevendheid

De winstgevendheidscijfers tonen een periode van stabilisatie, maar blijven een uitdaging in vergelijking met historische pieken. De brutowinstmarge voor de afgelopen twaalf maanden bedraagt ongeveer 36,33 procent. Het nettoresultaat voor de afgelopen twaalf maanden tot het einde van het tweede kwartaal van 2025 was circa 151 miljoen dollar, wat resulteert in een nettowinstmarge van ongeveer 2,41 procent.

Het aangepaste bedrijfsresultaat voor het boekjaar 2025 wordt verwacht tussen 270 miljoen en 320 miljoen dollar te liggen. Factoren die de winstgevendheid beïnvloeden zijn een succesvol beheer van promotionele activiteiten, een gedisciplineerd voorraadbeheer en kostenbesparende initiatieven op het gebied van operationele efficiëntie. De brutomarge staat echter onder druk door de eerdergenoemde tegenwind van importheffingen en de kosten van herstructureringen.

Dividend en kasstroom

De huidige focus van het bedrijf op de herstelstrategie en investeringen in groei heeft geleid tot een beleid zonder dividend. Er wordt momenteel geen regulier dividend uitgekeerd, waardoor het dividendrendement nul procent is. De ontwikkeling van de vrije kasstroom is cruciaal voor een bedrijf in transformatie. Hoewel de exacte recente cijfers voor de vrije kasstroom variëren, bedraagt de ratio van ondernemingswaarde tot vrije kasstroom (EV/FCF) ongeveer 20,82. Dit suggereert dat de markt de kasstroomgeneratie waardeert. De prioriteit van het bedrijf ligt bij liquiditeit en operationele efficiëntie om de vrije kasstroom te maximaliseren voor herinvestering en schuldbeheer.

Vergelijking met concurrenten

Een vergelijking van Victoria's Secret & Co. met belangrijke concurrenten geeft perspectief op de marktpositie. Twee belangrijke concurrenten zijn American Eagle Outfitters (AEO), eigenaar van het lingeriemerk Aerie, en The Gap, Inc. (GAP), een brede kledingretailer.

Victoria's Secret & Co. is qua omvang vergelijkbaar met American Eagle Outfitters, maar heeft een lagere winstgevendheid, gemeten naar zowel bruto- als nettowinstmarges. De koers-winstverhouding is lager dan die van American Eagle Outfitters. Dit duidt er mogelijk op dat de markt een conservatievere kijk heeft op de toekomstige winstgroei in vergelijking met de door Aerie gedreven concurrent, die een sterk groeimomentum heeft laten zien. Vergeleken met het grotere en meer gediversifieerde The Gap, Inc., heeft Victoria's Secret & Co. hogere waarderingsmultiples (K/W en EV/EBITDA). Dit suggereert dat beleggers mogelijk een grotere toekomstige verbetering door de ommekeer inprijzen dan de huidige margecijfers ondersteunen. Het bedrijf bevindt zich duidelijk nog in de begin- tot middenfase van zijn financiële herstel en transformatie.

SWOT-analyse

Sterke punten

Ongeëvenaarde naamsbekendheid: Ondanks controverses uit het verleden heeft de naam Victoria's Secret nog steeds een hoge wereldwijde naamsbekendheid, wat een sterke basis vormt voor de herpositionering van het merk. Dominant marktaandeel in lingerie: Het bedrijf behoudt een aanzienlijk deel van de Noord-Amerikaanse lingeriemarkt, wat zorgt voor schaalgrootte en een sterke onderhandelingspositie. Gediversifieerd merkenportfolio: De toevoeging van PINK en het D2C-merk Adore Me stelt het bedrijf in staat verschillende leeftijdsgroepen en waardesegmenten te bereiken, wat een evenwicht creëert met het premium kernmerk Victoria's Secret.

Zwakke punten

Problematisch merkimago uit het verleden: Het vroegere imago van exclusiviteit en gebrek aan diversiteit heeft een aanzienlijk deel van de moderne consumenten van het merk vervreemd, waardoor de transformatie een uitdagende pr-oefening is. Afhankelijkheid van fysieke winkels: Ondanks de groei van e-commerce is een aanzienlijk deel van de omzet nog steeds afhankelijk van het fysieke winkelnetwerk, dat mogelijk minder efficiënt is dan modellen die volledig digitaal zijn. Schommelende winstgevendheid: De recente financiële prestaties zijn volatiel, waarbij de marges gevoelig zijn voor promotionele acties, macro-economische factoren en eenmalige herstructureringskosten.

Kansen

Internationale marktuitbreiding: Er is aanzienlijk groeipotentieel in internationale markten waar het merk nog ondervertegenwoordigd is, via partnerwinkels en eigen vestigingen. Uitbreiding van Adore Me en het D2C-model: Het benutten van de overname van Adore Me om de groei van D2C en abonnementsdiensten te versnellen, kan een groter aandeel van de online lingeriemarkt veroveren. Focus op athleisure en loungewear: Verdere ontwikkeling van de snelgroeiende categorieën binnen de merken PINK en Victoria's Secret kan de omzet diversifiëren, weg van traditionele lingerie.

Bedreigingen

Intensief concurrentielandschap: De concurrentie van volledig digitale merken, Aerie van American Eagle en massamarkt-retailers met een inclusieve, 'body-positive' boodschap is hevig en neemt toe. Risico's in de toeleveringsketen en importheffingen: De afhankelijkheid van een wereldwijde toeleveringsketen maakt het bedrijf kwetsbaar voor geopolitieke problemen, onverwachte kostenstijgingen en de impact van importheffingen, die de brutomarge negatief beïnvloeden. Economische vertraging: Consumentenbestedingen aan niet-essentiële, discretionaire artikelen zoals premium lingerie zijn kwetsbaar voor een economische neergang en aanhoudend hoge inflatie.

Duurzaamheid en ESG

Victoria's Secret & Co. werkt actief aan de integratie van ecologische, sociale en bestuurlijke (ESG) factoren in de bedrijfsstrategie. Dit wordt gedreven door druk van belanghebbenden en de merktransformatie. De algehele ESG-strategie is verankerd in de toewijding om vrouwen in de hele waardeketen te ondersteunen, wat aansluit bij de kernklantengroep. Het bestuur wordt gecontroleerd door het Nominating and Governance Committee van de Raad van Bestuur. Deze raad is opmerkelijk divers, met bijna 88 procent vrouwelijke leden en 50 procent vrouwen van kleur.

Specifieke ESG-initiatieven omvatten het Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancers, dat subsidies verstrekt aan vrouwelijke onderzoekers. Het bedrijf richt zich ook op ethisch beheer van de toeleveringsketen door de handhaving van de Supplier Code of Conduct om eerlijke en veilige werkomstandigheden te garanderen. Milieu-initiatieven omvatten het beoordelen van de impact van vezels voor een overstap naar materialen met een lagere impact en het testen van verantwoorde afvalopties voor kleding, zoals het omzetten van ongebruikte stof in gedoneerde slips.

Controverses en kritiek blijven significant. Historisch gezien is het bedrijf geconfronteerd met breed uitgemeten beschuldigingen van wangedrag op de werkvloer en een misogyne bedrijfscultuur. Dit leidde in 2021 tot een schikking die een investering van negentig miljoen dollar in initiatieven voor diversiteit, gelijkheid en inclusie omvatte. Het bedrijf is ook onder de loep genomen vanwege praktijken in de toeleveringsketen, met name wat betreft transparantie en mensenrechtenkwesties, zoals dwangarbeid in China. Bovendien staat de beautytak op een PETA-lijst van bedrijven die op dieren testen.

De relevantie van ESG-factoren is bijzonder hoog voor Victoria's Secret & Co. vanwege het voornamelijk vrouwelijke klantenbestand en de historische problemen met het merkimago. Consumenten en beleggers kijken nauwlettend naar de authenticiteit van de verschuiving van het merk naar empowerment en inclusiviteit. Succes op het gebied van de 'S' van ESG is cruciaal voor het herstel van consumentenvertrouwen en relevantie, terwijl falen op het gebied van 'E' of 'G' de transformatie-inspanningen snel kan ondermijnen.

Historische aandelenkoers in USD Credits: Google Finance

Conclusie en perspectief

Victoria's Secret & Co. bevindt zich midden in een cruciale en uitdagende ommekeer. De recente kwartaalresultaten wijzen erop dat de strategische herpositionering, 'Path to Potential', begint aan te slaan, met een stijging van de vergelijkbare omzet en prestaties die de prognoses overtreffen. Het algehele financiële beeld blijft echter dat van een bedrijf dat gericht is op stabilisatie en wederopbouw, in plaats van op robuuste, snelle groei. De winstgevendheid verbetert, maar blijft laag in vergelijking met historische cijfers en bepaalde concurrenten, waarbij de marges kwetsbaar zijn voor externe druk.

Het aandeel is waarschijnlijk het meest geschikt voor een waardebelegger met een hoge risicotolerantie. De huidige waardering, met een koers-winstverhouding van ongeveer 13,96 en een lage totale marktkapitalisatie in verhouding tot de omzet, kan erop wijzen dat de markt het potentiële succes van de ommekeer nog niet volledig heeft ingeprijsd. Als het bedrijf erin slaagt zijn merkimago succesvol te herdefiniëren, de D2C-groei via Adore Me voort te zetten en internationaal uit te breiden met behoud van kostendiscipline, is er een duidelijk potentieel voor een aanzienlijke koersstijging.

De specifieke risico's voor dit aandeel zijn onder meer het mislukken van de merktransformatie om aan te slaan bij een nieuwe generatie consumenten, een langdurige economische neergang die de discretionaire bestedingen tempert, en verdere controverses met betrekking tot de toeleveringsketen of ESG. Het potentieel ligt in het vermogen om de wereldwijd erkende naam en sterke marktpositie te benutten om de moderne, inclusieve marktleider in lingerie en loungewear te worden.

Disclaimer: Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt op geen enkele wijze financieel of beleggingsadvies. Beleggers dienen hun eigen uitgebreide onderzoek en analyse uit te voeren alvorens investeringsbeslissingen te nemen.