ANDAM Innovation Prize 2026: Alphalyr toont opkomst AI in de mode-waardeketen

Alphalyr, een AI-platform voor data-analyse in supply, retail en e-commerce, is de winnaar van de ANDAM Innovation Prize 2026. Het bedrijf ontvangt een bedrag van 100.000 euro. Pili, ontwikkelaar van biogebaseerde kleurstoffen als vervanging voor petrochemische alternatieven, ontvangt de speciale juryprijs.

Deze editie van 2026 toont de structurering van mode-innovatie rond twee belangrijke pijlers: kunstmatige intelligentie en duurzamere materialen en processen.

Het comité van experts kwam op 20 mei 2026 bijeen bij IFM Parijs voor de bestudering van de kandidaturen en de selectie van de winnaars. De prijs, opgericht in 2017, heeft als doel de ondersteuning van technologische innovaties voor de transformatie van de creatieve en mode-industrie.

AI centraal in de innovatie van de ANDAM-wedstrijd 2026

“Met Alphalyr markeert de editie van 2026 de komst van AI toegepast op retail, de supply chain en verkoopmanagement. In een complexe context voor merken, vooral de jongere, is de uitdaging ook om bedrijven te helpen beter te anticiperen op de vraag en hun stromen aan te passen”, aldus Nathalie Dufour, oprichtster en algemeen directrice van ANDAM, tegen FashionUnited.

Winnaar van 2026, Alphalyr, onder leiding van respectievelijk voorzitter Bertrand Fredenucci en directeur Nicolas Fellous, ontwikkelt een AI-platform voor modemerken en distributeurs voor de analyse en het beheer van hun supply chain-, retail- en e-commercedata. Concreet richt het bedrijf zich op de transformatie van commerciële en operationele data naar bruikbare beslissingen ter verbetering van de algehele prestaties van modebedrijven.

Hun technologie is van toepassing op verkoopanalyse, voorraadbeheer, supply chain management, monitoring van retailprestaties, e-commerce optimalisatie, vraagvoorspelling en besluitvorming met behulp van AI.

Met de toekenning van de eerste prijs aan Alphalyr waardeert ANDAM operationele AI-oplossingen die direct invloed hebben op de economische en ecologische efficiëntie van de mode-waardeketen.

“We zagen ook heel concreet en operationeel de verbetering door AI in de waardeketen, zowel in operationele efficiëntie als in de co-ontwikkeling van de creatieve aanpak”, verklaart Yann Gozlan, oprichter van Creative Valley, een Franse incubator en accelerator voor innovatieve start-ups en lid van het uitvoerend comité, in het persbericht.

Innovaties gericht op materialen en duurzaamheid

Guillaume Boissonnat-Wu en Jérémie Blache, Pili, speciale prijs ANDAM 2026 Credits: ANDAM

“Toch behoudt ANDAM haar interesse in materiaalinnovaties, zoals blijkt uit de speciale prijs voor Pili en hun alternatieven voor petrochemische kleurstoffen”, verduidelijkt Nathalie Dufour.

Pili, onder leiding van Guillaume Boissonnat-Wu en Jérémie Blache, is onderdeel van het ecosysteem van biotech toegepast op materialen en duurzame mode. Dit Franse bedrijf biedt een alternatief voor petrochemische kleurstoffen.

Pili combineert microbiële fermentatie en groene chemie voor de productie van biogebaseerde kleurstoffen en pigmenten. Het produceert met name een biogebaseerde indigo uit hernieuwbare bronnen.

“We ontdekten een echte volwassenheid en diversiteit in het aanbod van nieuwe materialen, met een steeds scherpere focus op ecologische uitdagingen, met name water- en koolstofverbruik”, voegt Yann Gozlan toe.

De twee finalisten krijgen mentoring van Yann Gozlan en toegang tot het netwerk en ecosysteem van ANDAM. Daarnaast heeft het comité van experts de tien finalisten uitgenodigd voor de presentatie van hun technologie tijdens Inno-Tech op Première Vision Paris, van 1 tot 3 september 2026.

ANDAM herinnert eraan dat de negen voorgaande winnaars meer dan 200 miljoen euro hebben opgehaald en partnerschappen zijn aangegaan met spelers in de luxe- en mode-industrie.