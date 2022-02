Angst voor textielinflatie belangrijk gespreksonderwerp tijdens LFW

Londen - De prijzen van textiel stijgen, net als die van veel andere grondstoffen, door de heropleving van de vraag na de pandemie en de snel stijgende kosten van energie en transport, zeggen deskundigen uit de sector. Dit meldt het Franse persbureau AFP.

Katoen, linnen, zijde en wol, maar ook synthetische materialen op basis van aardolie, kregen de voorbije maanden te maken met stijgende prijzen, mede door de wereldwijde crisis in de bevoorradingsketen. Als gevolg daarvan was de torenhoge inflatie een belangrijk gespreksonderwerp tijdens de Londense modeweek, die liep tot afgelopen dinsdag, 22 februari. De prijsstijgingen vormen een nieuwe uitdaging voor de branche, bovenop de Brexit en de gezondheidscrisis.

'Indrukwekkende stijging in katoenprijzen'

"De textiel- en kledingindustrie merkte een indrukwekkende stijging van de katoenprijzen", zei de Europese vereniging van textielproducenten, Euratex, in een verklaring die naar AFP werd gestuurd. "De hervatting van de mondiale activiteit in 2021, en de toegenomen vraag van de textielindustrie hebben het mechanisme van (markt)spanning op grondstoffen versneld," voegde het eraan toe. "Dit heeft geleid tot een tekort, en stijgende kosten voor materialen," aldus Euratex in de verklaring.

De prijs van katoen, die vorig jaar al met bijna 50 procent was gestegen, bereikte eerder deze maand een piek van 1,29 dollar (zo’n 1,14 euro) per pond -- een niveau dat niet meer sinds 2011 was gezien. Biologisch katoen uit India, een belangrijke producent van het materiaal, heeft te kampen met een stijgende vraag als gevolg van de lage voorraden. De kosten van wol en vlaslinnen zijn tussen september 2020 en juni 2021 weer gestegen, nadat ze bijna drie jaar lang waren gedaald.

Gevolgen van de 'olie-opleving'

De industrie is ook geschrokken van de torenhoge olieprijzen. "De stijging van de olieprijzen heeft een invloed gehad op de prijzen van synthetische vezels (...) aangezien deze worden geproduceerd van chemicaliën op basis van petroleum, of van petrochemische producten", merkte Euratex op. De olieprijs dreigde vorige week de 100 dollar per vat te overschrijden door de aanhoudende spanningen tussen Oekraïne en de belangrijkste producent van ruwe olie, Rusland.

"De aanhoudende stijging van de olieprijzen geeft een impuls aan de prijs van synthetische vezels die met katoen concurreren", voegde analist Carsten Fritsch van Commerzbank eraan toe. De prijs van kunstmatige of synthetische vezels -- zoals acryl, nylon en polyester -- is omhoog geschoten.

De textielsector heeft ook te maken met dezelfde verstoorde toeleveringsketens die de economieën wereldwijd hebben geteisterd. Volgens commentatoren zullen detailhandelaren en fabrikanten dan ook moeite hebben om aan de opnieuw aantrekkende vraag te voldoen.

Logistieke hoofdpijn

"De vraag is sterk ondanks de inflatie zorgen en de logistieke problemen die het voor de kopers wereldwijd moeilijker maken om waar dan ook katoen te kopen", verklaarde analist Jack Scoville van Price Group aan AFP. Importeurs en exporteurs worden geconfronteerd met een enorme piek in de transportkosten, omdat heropenende economieën een enorme vraag naar containertransport creëren.

Rogie Sussman Faber, eigenaar van het bedrijf Vogue Fabrics in Chicago, vertelde AFP dat transport hun grootste probleem is. "Hier in de VS worden we meer getroffen door de sterke stijging van de scheepvaart dan door de prijs van de materialen," zei Faber. Het vervoer vanuit de haven van Chicago maakt die zware last nog groter, en weerspiegelt de doorvoerproblemen die we elders zien. "Sinds het begin van de coronapandemie hebben we een daling van het aantal truckers ervaren, en de doorvoerbedrijven hebben hun prijzen verhoogd om de brandstofkosten, en overuren (en) bonussen te dekken," merkte Faber op.(AFP)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Veerle Versteeg.