'Anna Wintour en Tory Burch organiseren fondsenwervingsactie voor Kamala Harris'

Hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue Anna Wintour en modeontwerpster Tory Burch organiseren een fondsenwervingsactie in The Hamptons om geld in te zamelen voor de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris. Dit meldt Bloomberg.

Volgens een uitnodiging die Bloomberg heeft ingezien kosten de tickets voor het evenement tussen de 2.500 en 50.000 dollar (2.271 en 45.430 euro). Het evenement vindt plaats in The Hamptons, een bekende zomerbestemming (onderdeel van de staat New York) voor welgestelde Amerikanen.

Wintour heeft eerder fondsenwervingsacties georganiseerd voor politieke kandidaten. Tijdens de campagnes van voormalig president Barack Obama organiseerde Wintour samen met ontwerpers als Michael Kors en Calvin Klein fondsenwervende evenementen. Daarnaast is Burch jarenlang een aanhanger van de Democratische partij en verscheen eerder op fondsenwervende evenementen met Michelle Obama. In 2016 schreef Burch een opiniestuk in de Wall Street Journal (NWS) waarin ze andere CEO's aanspoorde om werknemers vrij te geven op verkiezingsdag zodat ze konden stemmen.

Vorige maand heeft Joe Biden aangekondigd zich terug te trekken als presidentskandidaat en heeft zijn steun aan Harris uitgesproken. Harris heeft gouverneur van de staat Minnesota, Tim Walz, gekozen als haar rechterhand voor de Amerikaanse verkiezingen en vicepresident. Samen met Harris neemt hij het op tegen de Republikein Donald Trump en diens running mate J.D. Vance.