Anta Sports: Moederbedrijf Jack Wolfskin ziet omzet stijgen en verhoogt investeringen

Het Chinese kleding- en sportartikelenconcern Anta Sports Products Limited heeft in de eerste helft van het boekjaar 2025 opnieuw een omzetstijging geboekt en Jack Wolfskin in het portfolio opgenomen.

Het moederbedrijf van merken zoals Fila en Anta zag de omzet in de eerste zes maanden met 14,3 procent stijgen tot 38,5 miljard yuan (4,6 miljard euro). Dit blijkt uit voorlopige cijfers die Anta Sports woensdag publiceerde. De resultaten markeren het twaalfde jaar op rij met positieve groei en versterken de leidende positie van de groep in de Chinese markt.

Alle merksegmenten van de groep lieten in deze periode omzetgroei zien. Het merk Anta bereikte 16,95 miljard yuan, een plus van 5,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Fila zag de omzet met 8,6 procent stijgen tot 14,18 miljard yuan. De omzet van alle andere merken steeg met 61,1 procent tot 7,41 miljard yuan.

Anta Sports blijft zijn e-commerce platformmix optimaliseren en de digitale mogelijkheden verbeteren, aldus het persbericht. De groep zag de e-commerce omzet met 17,6 procent stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarmee is dit goed voor 34,8 procent van de totale omzet.

De nettowinst toerekenbaar aan de aandeelhouders, exclusief de winst uit de verwatering van de deelneming in het kader van de beursgang van Amer Sports, steeg met 14,5 procent tot 7,03 miljard yuan ten opzichte van een jaar eerder.

Overname van Jack Wolfskin en investeringen

Anta Sports heeft de overname van Jack Wolfskin afgerond, nadat de vorige eigenaar, de Amerikaanse bedrijvengroep Topgolf Callaway Brands Corp., in april aankondigde de Duitse outdoor-uitrustingspecialist voor 290 miljoen Amerikaanse dollar aan Anta Sports te verkopen.

Na de overname is er een gezamenlijk managementteam gevormd. Hoe de merkdirectie precies is samengesteld, is momenteel niet duidelijk. Het is alleen bekend dat de vorige CEO Matthew Jung de outdoor-specialist in juni heeft verlaten. Destijds werd gemeld dat er binnenkort een opvolger zou worden aangekondigd.

In de volgende stap wordt een drie- tot vijfjarenplan ontwikkeld voor de revitalisering van het merk. Dit plan richt zich op de herpositionering van het product- en merkenkader op basis van de kernwaarden van het merk, aldus het persbericht.

De groep heeft ook de joint venture ‘Musinsa China’ opgericht met het Zuid-Koreaanse modebedrijf Musinsa, waarin Anta Sports een belang van veertig procent heeft. Doel van deze samenwerking is de ontwikkeling van het merk ‘Musinsa Standard’. Daarnaast is de joint venture verantwoordelijk voor de exploitatie van het multibrand retailconcept ‘Musinsa Store’ in de Chinese markt.

Bovendien heeft Anta Sports in het eerste halfjaar zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling verhoogd. Deze bedroegen een miljard yuan, acht procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.